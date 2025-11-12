יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן קיים היום (רביעי) סיור בגבול ישראל-לבנון ואמר: "ברוכים הבאים לקונספציית שישה באוקטובר".

בעיצומו של הסיור, יחד עם ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, עצרו בגדר הגבול מול עיירת אל ח'יאם בנפת מארג'-עיון, שם ממוקמת מפקדה פעילה של חיזבאללה, שמתצפתת על מטולה.

ח"כ ליברמן שיגר מסר מצולם בסיור: "כל מי שמסייר לאורך הגבול עם לבנון, רואה שאין פירוק של חיזבאללה, אלא התעצמות של חיזבאללה. בסוריה - אין משטר אסד, יש משטר אל קאעידה. אין איראנים, יש טורקים".

"בעזה", טען ח"כ ליברמן ששימש בעבר כשר ביטחון: "נתנו אישור לפתיחת מעבר שלישי בזיקים. כל הסיוע שיכנס דרך מעבר זיקים - חמאס ישתלט עליו".

לסיום הוא אמר: "לרשות החמאס והג'יהאד האיסלמי עומדים מעל 30,000 מחבלים מצוידים לא פחות טוב מאשר יחידות העילית של צה"ל. ברוכים השבים לקונספצית שישה באוקטובר".