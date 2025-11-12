ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק וראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ תוקפים הבוקר בחריפות את האלימות הקשה שהתחרשה אתמול ע"י כמה עשרות בשומרון.

ראשי הרשויות בשומרון כתבו בהצהרה רשמית, אחרי שלל הפרסומים אודות האלימות שהפעילו נוער ביו"ש: "אנו בזים ודוחים בתוקף את האלימות של החבורה האלימה הקבועה הזו, העוברת ממקום למקום ופועלת באלימות - ודורשים ממערכת האכיפה והבטחון לטפל בהם בתקיפות".

עוד כתבו ראשי הרשויות: "אין - ואסור שתהיה - כל סובלנות כלפי חבורת פורעים קטנה שמגיעה ממקום למקום מתוך כוונה לחולל מהומות, נוהגת באלימות. מעשים כאלה חמורים, כולם יודעים שהם אינם מייצגים את ההתיישבות, אינם מקובלים ואין להם מקום בשומרון".

ראשי הרשויות הציבו דרישה: "אנו דורשים ממערכת האכיפה והביטחון, לפעול בתקיפות נגד הקומץ האלים הזה, הנוהג באלימות וגם פוגע בהתיישבות. אנו מצפים וגם דורשים מדובר צה״ל, מהגורמים הפוליטיים ומכלל המערכת שלא לשתף פעולה עם קמפיין ההכפשה והכללה כנגד למעלה מחצי מיליון תושבים ולהבדל בצורה ברורה בפרסומים בין אותם פורעי חוק לבין ההתיישבות ביהודה ושומרון, מאות אלפי אזרחים שומרי חוק, נאמנים למדינה ותורמים למדינת ישראל בנפשם ובגופם, יותר מכל קבוצה אחרת בחברה הישראלית".

לסיום הם כתבו: "אנו מצהירים כי נקעה נפשנו מהשימוש הפוליטי והציני שמנסים לעשות פוליטיקאים מסוימים בקומץ הפרוע והמוכר הזה, כדי להשחיר את שמם של כל תושבי יהודה ושומרון. מי שמכפיש את ההתיישבות במקום להצביע בבירור על הפורעים, פוגע בכל המפעל הלאומי ובתושבים שומרי החוק".