הרמטכ"ל במתקפה חריפה על המתפרעים היהודים | תיעוד חדש מהכאוס

הרמטכ”ל רב-אלוף אייל זמיר תקף היום (רביעי) בחריפות רבה את הפורעים היהודים - באירוע הכאוס בכפר הפלסטיני בשומרון אתמול. הוא אמר כי מדובר בחציית קו אדום והבהיר כי צה"ל נחוש לטפל באירועים שכאלה.

"אנחנו ערים לתקריות האלימות מהימים האחרונים בהן אזרחים ישראלים תקפו פלסטינים וישראלים", אמר זמיר במסגרת ביקורו בתרגיל הדו-אוגדתי של אוגדת יהודה ושומרון ועוצבת “גלעד” (96). "אני מגנה אותן בתוקף. צה"ל לא יסבול תופעות של מיעוט עברייני המכתים ציבור שומר חוק. אלו מעשים שמנוגדים לערכינו. הם מהווים חציית קו אדום ומסיטים את תשומת לב הכוחות ממילוי משימתם - ההגנה על היישובים והפעילות ההתקפית. אנחנו נחושים לעצור את התופעה הזו ונפעל בעניין זה בחומרה עד שימוצה הדין". זמיר הוסיף: "כוחותינו פועלים בשטח למניעת איום ופגיעה בתושבי הגזרה, ההתיישבות חשובה לנו ואנחנו מוקירים אותה. חיזוק ההתיישבות הוא חלק בלתי נפרד ממרכיבי הביטחון - עלינו להמשיך ולפעול על מנת לחזק ולהעצים את המרכיב הזה. אנחנו פועלים על פי עיקרון ברור - טרור פוגש צבא, אזרח חי בשגרה. אנחנו חיץ ההגנה שבין ארגוני הטרור לאזרחי ישראל". סגן יו"ר הכנסת במליאה: "כהנא צדק בהרבה דברים, מנהיגי הליכוד טעו" | צפו כיכר השבת | 19:34 האירוע החמור התרחש אתמול בכפר בית ליד שליד טול כרם. עשרות נערים יהודים צעירים הגיעו לכפר והציתו ארבע משאיות פלסטיניות. כמו כן גרמו נזק למפעל החלב "אל ג'וניידי". באירועים נפצעו ארבעה פלסטינים, וכן הושחתו רכוש וכלי רכב - כולל כלי רכב צבאי.

התיעודים מהאירועים ( צילום: מצלמות אבטחה, לפי סעיף 27א )

כוח צה"ל, שהגיע למקום, עיכב שלושה חשודים לחקירה, בעוד חשודים נוספים הצליחו לברוח לעבר אזור התעשייה "בראון" שליד קדומים. כשהגיעו חיילי צה"ל למקום כדי לעצור אותם, התעמתו עמם החשודים.

בכלי תקשורת פלסטינים פרסמו היום תיעודים חדשים מרגעי הכאוס. ניתן לראות בעשרות הצעירים מתקרבים למקום, רעולי פנים, מציתים את המכוניות.

הבוקר התייחס מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט לאירועים. הוא אמר: "המציאות בה נוער שוליים אנרכיסטי פועל באלימות נגד חפים מפשע ונגד כוחות הביטחון היא מציאות בלתי נסבלת וחמורה ביותר שיש לטפל בה ביד קשה. הטיפול בתופעה מחייב שילוב של כלל המערכות של מדינת ישראל, חינוך, רווחה, אכיפה וענישה.

האלוף בלוט הבהיר כי "ההנחייה לחיילי צה״ל ברורה: לא לעמוד מנגד, ולעשות כל שביכולתם כדי למנוע כל פעולה של פשיעה לאומנית. נעשה זאת בשילוב זרועות עם עמיתנו במשטרה ובשב״כ - רק כך נגדע את התופעה.

"הלוחמים שלנו, בסדיר ובמילואים כאחד, שלחמו מול אויב במספר גזרות ופועלים במסירות, נתקלים במצב בלתי ניתן להכלה בו קשב רב ומשאבים מוקצים לטיפול באותם אנרכיסטים שלוקחים את החוק לידיים וזאת במקום להמשיך בהגנה בצירים, בישובים ובפעולות התקפיות לסיכול טרור. האלימות הזאת פוגעת בהתיישבות ופוגעת במדינת ישראל. לא נקבל מצב בו פורעי חוק פוגעים ברכוש ובחפים מפשע, מערערים את היציבות ביהודה ושומרון, ומסיטים את הקשב של צה״ל ממשימת ההגנה וסיכול הטרור".