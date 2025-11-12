כיכר השבת
"רציתי לצרוח"

קשה לקריאה: שורד השבי חשף התעללות אכזרית שנעשתה בחטופים

ב"וועדה נגד עינויים" של האו"ם, הופיע היום שורד השבי קית' סיגל ורעייתו שורדת השבי אביבה סיגל. הם חשפו רגעי אימה קשים ומשפילים שעברו עליהם ועל חטופים נוספים שלצידם שהו. "אני לא מבקש רחמים", הצהיר סיגל (מדיני)

קית סיגל בנאומו, היום

שורד השבי קית' סיגל ורעייתו שורדת השבי אביבה סיגל השתתפו היום (רביעי), במסגרת משלחת ישראלית, ב"וועדה נגד עינויים" של האו"ם בז'נבה. הם חשפו רגעי אימה שעברו עליהם ועל חטופים נוספים בשבי בעזה.

הוא פירט איומים קשים שהשמיעו המחבלים כלפיו שיעשו לו חלילה באברים בגופו. הוא גם אמר המחבלים מנעו מהם ללכת לשירותים עד שלא יכלו עוד להתאפק.

"כל זכות בסיסית נמנעה ממני", אמר סיגל, ששרד את השבי בגבורה. "יותר מפעם אחת המחבלים הכריחו אותי להתפשט מול עיניים והם גילחו אותי".

רעייתו אביבית תיארה רגע מחריד. לדבריה, פגשה כנלקחה אל מתחת לאדמה במהלך השבי ילד שהכירה מקהילתה. הילד היה קשור באזיקים ומלא דם.

היא סיפרה שהמחבל הגיע להוריד לילד את האזיקים - וגם חתך לו את היד. "רציתי לצרוח", אמרה שורדת השבי, "אבל המחבל פשוט חייך בהנאה תוך כדי מעשהו".

היא גם סיפרה על עדות ששמעה בתקופת השבי מאחת החטופים על מעשים חמורים מאוד שמחבלים ביצעו בה - מעשים משפילים ופגעניים ואכזריים.

0 תגובות



