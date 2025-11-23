( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

היום, יום ראשון, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. במהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. בלילה יהיה בהיר בדרך כלל. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.