היום, יום ראשון, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. במהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. בלילה יהיה בהיר בדרך כלל. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
- ירושלים - 18-26
- תל אביב - 21-34
- חיפה - 22-30
- צפת - 17-24
- טבריה - 20-31,
- אשדוד - 19-29
- באר שבע - 19-30
- אילת - 24-34
מחר, יום שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה של הטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. יתכן אובך. במהלך הלילה יחלו לרדת ממטרים פזורים מלווים בסופות רעמים ואז קיים חשש משיטפונות בנחלי המזרח. חשש קל מהצפות במישור החוף.
ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. בבוקר יוסיפו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, ועדיין קיים חשש קל משיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הגשם ייחלש בהדרגה במהלך היום ויפסק בערב.
ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
