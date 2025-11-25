כיכר השבת
"הפרה נוספת של ההסכם"

זעם בישראל: הג'יהאד האסלאמי איתר גופת חלל חטוף - ועדיין לא החזירו

ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הודיע כי מצא גופת חלל חטוף באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, אך עד כה, הארגון לא החזירו לישראל | לשכת ראש הממשלה: "מדובר בהפרה נוספת של ההסכם" | ברצועה נותרו שלושה חללים חטופים (חדשות)

שחרור של ארון חטוף | ארכיון (צילום: דובר צה"ל)

ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הודיע אתמול (שני) כי מצא גופת חלל חטוף באזור נוסייראת שבמרכז רצועת , אך עד כה, הארגון לא החזירו לישראל וטרם יצר קשר עם ארגון הצלב האדום - זאת למרות הסכם הפסקת האש.

לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה חריפה בה נאמר כי "לנוכח הודעת הג׳יהאד האסלאמי על איתור ממצאים של חטוף חלל, ישראל רואה בחומרה את עיכוב מסירתם המיידית לידיה".

עוד נאמר בהודעה כי "מדובר בהפרה נוספת של ההסכם. ישראל דורשת את השבתם המיידית של שלושת החטופים החללים המוחזקים עדיין ברצועת עזה".

רס"ל רן גואילי, דרור אור והאזרח הזר סונטיסק רינטאלק (צילום: מטה משפחות החטופים)

ברצועת עזה נותרו כעת שלושה חטופים חללים - רס"ל רן גואילי, דרור אור והאזרח הזר סונטיסק רינטאלק מתאילנד.

בהסכם הפסקת האש נקבע כי ארגוני הטרור ישיבו את החללים החטופים בתוך ימים בודדים, אך עד כה הארגונים מורחים את הזמן וטרם החזירו את כל החטופים.

החלל החטוף האחרון שהוחזר היה מני גודארד ז"ל, לפני 11 ימים.

