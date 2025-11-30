תאונה קטלנית: רוכב קלנועית נהרג מפגיעת אוטובוס בגליל המערבי

ארכיון. תאונה במוערבות קלנועית

לפנות בוקר (ראשון) התקבל דיווח על רוכב קלנועית שנפגע מאוטובוס בכיסרא סומיע. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה דיווחו על גבר כבן 80, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו במקום.