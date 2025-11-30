תאונה קטלנית: רוכב קלנועית נהרג מפגיעת אוטובוס בגליל המערבי

לפנות בוקר (ראשון) התקבל דיווח על רוכב קלנועית שנפגע מאוטובוס בכיסרא סומיע. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה דיווחו על גבר כבן 80, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו במקום.
פרמדיק מד"א דורד מבארכה, סיפר: "ראינו את רוכב הקלנועית, גבר כבן 80 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מאוטובוס.
"ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
חוקרי משטרת התנועה הוזעקו למקום ופתחו בחקירת התאונה הקטלנית.
