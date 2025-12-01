לאחר עשרות שנים שהדוכנים בטיילת אלון על חופיה של טבריה היו לחלק בלתי נפרד מהנוף, החלו עבודות פינוי הדוכנים מהשדרה הראשית. מדובר במהלך שהוביל ראש עיריית טבריה יוסי נבעה כחלק מחידושה של טיילת אלון בעלות של למעלה מ-60 מיליוני שקלים.

אחרי שהפכו לסמל להזנחה ולעומס ויזואלי, עיריית טבריה החלה הבוקר (שני) בפינוי הדוכנים במסגרת עבודות השדרוג המקיפות של טיילת אלון בעלות של 60 מיליון שקל. העבודות יצאו לדרך למרות איומים חמורים שהופנו כלפי ראש העיר יוסי נבעה מצד בעל דוכן שהתנגד למהלך. היום הוארך מעצרו של החשוד באיומים על ראש עיריית טבריה לקראת הגשת כתב אישום.

כזכור, אמש נעצר תושב העיר טבריה החשוד באיומים על ראש העיר ברקע עבודות בינוי בעיר. כך מסרה המשטרה. ביום חמישי האחרון התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אודות אדם חשוד שהגיע למשרדי עיריית טבריה בעיר, הפר את הסדר ואיים לפגוע בנוכחים במקום.

עם הגעת הכוחות למקום, נעצר החשוד (תושב העיר, בן 47). מחומר החקירה עולה כי בימים הקודמים לאירוע, פנה החשוד לראש עיריית טבריה ואיים עליו כי אם יבוצעו עבודות שיפוץ בטיילת המקומית הוא יפגע באנשים שיבצעו זאת. בין היתר איים: ""אם מישהו נוגע במשהו, אני גומר אותו". בינתיים חקירת המקרה נמשכת.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון לאיים או לפגוע באישי ציבור הממלאים את תפקידם, ותמשיך לפעול בנחישות לאיתור, חקירה ומיצוי הדין עם כל מי שמנסה להלך עליהם אימים", מסרה המשטרה.