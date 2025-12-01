כיכר השבת
אחרי שנים של הזנחה

למרות האיומים נגד ראש העיר: העירייה הצפונית בצעד דרמטי לטובת התיירות

אחרי עשרות שנים שהדוכנים בטיילת אלון על חופיה של טבריה היו לחלק בלתי נפרד מהנוף, עיריית טבריה החלה הבוקר בפינוי הדוכנים במסגרת עבודות השדרוג המקיפות של טיילת אלון בעלות של 60 מיליון שקל | העבודות יצאו לדרך למרות איומים חמורים שהופנו כלפי ראש העיר יוסי נבעה מצד בעל דוכן שהתנגד למהלך (בארץ, תיירות)

בניין עיריית טבריה (צילום: David Cohen/FLASH90)

לאחר עשרות שנים שהדוכנים בטיילת אלון על חופיה של טבריה היו לחלק בלתי נפרד מהנוף, החלו עבודות פינוי הדוכנים מהשדרה הראשית. מדובר במהלך שהוביל ראש עיריית טבריה יוסי נבעה כחלק מחידושה של טיילת אלון בעלות של למעלה מ-60 מיליוני שקלים.

אחרי שהפכו לסמל להזנחה ולעומס ויזואלי, עיריית טבריה החלה הבוקר (שני) בפינוי הדוכנים במסגרת עבודות השדרוג המקיפות של טיילת אלון בעלות של 60 מיליון שקל. העבודות יצאו לדרך למרות איומים חמורים שהופנו כלפי ראש העיר יוסי נבעה מצד בעל דוכן שהתנגד למהלך. היום הוארך מעצרו של החשוד באיומים על ראש עיריית טבריה לקראת הגשת כתב אישום. 

כזכור, אמש נעצר תושב העיר טבריה החשוד באיומים על ראש העיר ברקע עבודות בינוי בעיר. כך מסרה המשטרה. ביום חמישי האחרון התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אודות אדם חשוד שהגיע למשרדי עיריית טבריה בעיר, הפר את הסדר ואיים לפגוע בנוכחים במקום.

עם הגעת הכוחות למקום, נעצר החשוד (תושב העיר, בן 47). מחומר החקירה עולה כי בימים הקודמים לאירוע, פנה החשוד לראש עיריית טבריה ואיים עליו כי אם יבוצעו עבודות שיפוץ בטיילת המקומית הוא יפגע באנשים שיבצעו זאת. בין היתר איים: ""אם מישהו נוגע במשהו, אני גומר אותו". בינתיים חקירת המקרה נמשכת.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון לאיים או לפגוע באישי ציבור הממלאים את תפקידם, ותמשיך לפעול בנחישות לאיתור, חקירה ומיצוי הדין עם כל מי שמנסה להלך עליהם אימים", מסרה המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר