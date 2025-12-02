כיכר השבת
בקשר רצוף עם המשפחות

ממצאים מרצועת עזה הועברו לישראל: זיהוי רשמי ייערך במכון לרפואה משפטית

משרד רה"מ מאשר: הצלב האדום העביר לידי כוח צה"ל ושב"כ ממצאים בעלי חשיבות; לאחר מעמד צבאי, הממצאים הועברו למכון לרפואה משפטית; המערך הלאומי בקשר עם משפחות שני חללים (בארץ, פוליטי)

1תגובות
ארון חלל בישראל (צילום: דוברות המשטרה)

משרד ראש הממשלה הודיע בשעה האחרונה (שלישי) כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות ארגון הצלב האדום, ממצאים שהועברו מרצועת עזה. הממצאים נמסרו לכוח משותף של צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה.

עם קבלת הממצאים, נערך במקום מעמד צבאי מכובד בנוכחות רב צבאי. לאחר מכן, הועברו הממצאים לישראל, אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות, לצורך הליך זיהוי רשמי.

בשלב זה מדובר בממצאים של חלל מעזה, אך לא ברור האם מדובר בגופת חלל חטוף, או בממצאים השייכים לחלל.

הליך הזיהוי והקשר עם המשפחות

במרכז הלאומי לרפואה משפטית יתבצע הליך זיהוי מדויק. בתום הבדיקה ובהתאם לתוצאותיה, תימסר הודעה רשמית ומבוססת למשפחות.

מערך השו"נ (שבויים ונעדרים) נמצא בקשר רצוף עם משפחותיהם של שני החטופים החללים. משרד ראש הממשלה הדגיש כי בשעה קשה זו, "לב כולנו עמן".

המאמץ נמשך – קריאה לציבור

"המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון", נמסר מטעם משרד ראש הממשלה.

הציבור מתבקש לשמור על כבודן ופרטיותן של המשפחות ולהימנע מכל הפצה של שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס, עד לפרסום הודעה מסודרת מטעם הגורמים המוסמכי

כזכור, ביום ראשון דווח כי חמאס מחפש אחר חטוף חלל בעיירה בית לאהיה שבצפון רצועת עזה, יחד עם צוות של הצלב האדום.

כעת, שני חטופים חללים נותרו בעזה: רס"ל רן גואילי (24), וסותטיסאק רינטלאק (43). גואילי, לוחם יס"מ, חיסל 14 מחבלים לפני שנחטף. רינטלאק, עובד תאילנדי, נחטף בעת עבודתו במטעים.

כזכור, רב סמל ראשון רן גואילי, שנפל במתקפת הפתע של חמאס וגופתו נחטפה לעזה, הוא החטוף הישראלי האחרון שנותר ברצועה - אחרי שכל יתר החטופים הישראלים החיים והחללים שבו.

1
בולשיט זה משחק כדי להמשיך את ההסכם בשלב הבא
גרשון

כיכר השבת
