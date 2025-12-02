במצב קשה: רוכב אופנים מעד מצוק של כ-35 מטר בסמוך לשמורת ים 

רוכב אופניים שנפל מצוק סמוך לשמורת ים גדור ( צילום: מד"א וכבאות והצלה )

באזור השרון, רוכב אופניים בן 55 נפל הערב (שלישי) מצוק סמוך לשמורת ים גדור שליד גבעת אולגה. כוחות ההצלה שהגיעו לזירה זיהו חבלה רב-מערכתית ומבצעים בו פעולות החייא

בהודעת כבאות והצלה נאמר כי "בסמוך לשעה 20:30 התקבל דיווח על אדם שנפל מצוק בשמורת ים גדור בגבעת אולגה. על פי הדיווח, גבר כבן 55 נפל מגובה של כ־35 מטר". עוד נאמר כי "לוחמי האש מיחידת החילוצים המיוחדים של תחנת חדרה הגיעו למקום ביצעו חילוץ באמצעות אלונקה ייעודית, והעבירו את הלכוד לצוותי ההצלה אשר פינו אותו לבית חולים הלל יפה במצב אנוש".

רוכב אופניים שנפל מצוק סמוך לשמורת ים גדור ( צילום: מד"א וכבאות והצלה )

רוכב אופניים שנפל מצוק סמוך לשמורת ים גדור ( צילום: מד"א וכבאות והצלה )

ממד"א נמסר כי "אחר פעולות החילוץ, חובשים העניקו טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הלל יפה, גבר כבן 55 במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה.

חובש בכיר במד"א בנימין מגוז וחובש נוסף בארגון סיפרו: "קיבלנו דיווח על רוכב אופניים שנפל מצוק בגובה של כ-25 מטר במהלך רכיבה. הובילו אל מקום הנפילה וראינו את הפצוע, גבר כבן 55, שוכב על החול כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו במהירות בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק, ללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד".

השניים הוסיפו וטענו כי "במקביל לחילוץ המורכב של הכבאים, התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ובסיום החילוץ פינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".