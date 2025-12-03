נסגר במפתיע: הפרקליטות הודיעה לשלמה פילבר, כי לא נמצאו כל תימוכין לתלונה בה טען שבוצע בו חיפוש שלא כדין בזמן שהיה עצור בבית המעצר הדרים לפני כ-7 שנים, ובשל כך כן תיק החקירה נסגר.
פילבר טען במהלך עדותו במסגרת דיוני משפט נתניהו בתיק 4,000, ובתביעה אזרחית נגד רשויות המדינה שהגיש לפני מספר חודשים, כי בעת שנקלט כעצור במסגרת חקירת תיק 4,000 לפני כ-7 שנים, בוצע בו חיפוש פוגעני שלא כדין.
לדברי הפרקליטות: היחידה הארצית לחקירות סוהרים במשטרת ישראל חקרה את התלונה באופן יסודי וממצה, ובין היתר נגבו הודעות מכל בעלי התפקידים הרלוונטיים אז בשב"ס ונאספו המסמכים שניתן היה לשחזר בחלוף הזמן.
בנוסך טענו כי "לאחר בחינה מעמיקה של כלל הראיות שנאספו, הגיעה הפרקליטות למסקנה שהחקירה לא העלתה כל תשתית לכך שבוצעה עבירה פלילית ומשכך, כאמור, התיק נסגר".
