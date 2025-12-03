עד המדינה שלמה פילבר בבית המשפט ( Yonatan Sindel/Flash90 )

נסגר במפתיע: הפרקליטות הודיעה לשלמה פילבר, כי לא נמצאו כל תימוכין לתלונה בה טען שבוצע בו חיפוש שלא כדין בזמן שהיה עצור בבית המעצר הדרים לפני כ-7 שנים, ובשל כך כן תיק החקירה נסגר.

