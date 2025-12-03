ארגון "שיאי גינס" מעורר סערה וזעם בינלאומי לאחר שדחה לכאורה הגשה של ארגון מישראל מציל חיים, והודיע באופן גורף כי הוא משעה את כל בקשות השיא מישראל. ההחלטה מכוונת נגד ארגון "מתנת חיים" – עמותה ישראלית מוערכת אשר חוללה מהפכה עולמית בתרומות כליה אלטרואיסטיות.

ישראל, מדינה עם 9 מיליון תושבים בלבד, הפכה למובילה העולמית הבלתי מעורערת בתרומות כליה חיים לנפש. הישג זה, המבוסס על מודל ייחודי של נדיבות רדיקלית וקדושת החיים, הציל אלפי נפשות וזכה לשבחים ממומחים רפואיים ברחבי העולם.

"מתנת חיים" פנתה לגינס במטרה לרשום אירוע עולמי מתוכנן: כינוס של 2,000 תורמי כליה חיים – אנשים שתרמו כליה לאדם זר לחלוטין – במיקום אחד בירושלים לצורך צילום רשמי וחגיגה של ציון דרך הומניטרי זה.

במקום הכרה, העמותה קיבלה דחייה בוטה. גינס הודיע כי השעה את כל ההגשות מישראל ומה"שטחים הפלסטיניים הכבושים" . רחל הבר, נשיאת "מתנת חיים", הביעה אכזבה עמוקה, וקבעה: "העובדה שגינס מסרב להכיר בהישג ישראלי שהדהים את הקהילה הרפואית העולמית היא פשוט בלתי מתקבלת על הדעת".

מבקרים טוענים כי ההחלטה לבודד ולהדיר דווקא את המדינה היהודית היחידה מספר הישגי האנוש, כאשר היא ממשיכה לקבל הגשות ממדינות עם רקורד מדמם של זכויות אדם, היא יותר מאפליה.

עוד אמרו גורמים שהמעשה של גינס מבקש לבצע דה-לגיטימציה וחרם על תרומות יהודיות וישראליות לאנושות ברגע שהן ממש מצילות חיים ברחבי העולם. הענשת ארגון צדקה המאפשר מעשה של אהבה טהורה וחסרת אנוכיות, רק משום שהוא מבוסס במדינה היהודית היחידה בעולם, "חושפת אמת מכוערת".