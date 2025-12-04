אל על ממשיכה את קמפיין ״חמישי שמח״ עם הטבה מיוחדת - נוסעים שירכשו היום (חמישי )כרטיסי טיסה ליעדים נבחרים בחורף הקרוב, יקבלו 10,000 נקודות הנוסע המתמיד מתנה. ההטבה תקפה ללקוחות מועדון הנוסע המתמיד ולמצטרפים חדשים (ההצטרפות חינם).

היעדים המשתתפים בהטבה הם לוס אנג׳לס, בוסטון, טוקיו, פריז, לונדון, ז׳נבה, בוקרשט, פרנקפורט, בודפשט, ומיעדי סאן דור - ליון, ורשה, קרקוב, מונטנגרו, זלצבורג, בלגרד ופאפוס. ההטבה זמינה לטיסות שירכשו היום (ה׳), 4 בדצמבר 2025 בלבד, באתר אל על ובאמצעות סוכני הנסיעות, להמראות מ-8 בינואר ועד 17 במרץ 2026, בכלל המחלקות: תיירים, פרימיום ועסקים, ולכל סוגי הכרטיסים: Classic, Lite ו‑Flex.

מדובר בהמשך ישיר לרצף הטבות יום חמישי של אל על בשבועות האחרונים, שכלל בין השאר מבצעי Black Friday והטבות ייעודיות למשרתי צה״ל, אנשי הרפואה וכוחות הביטחון וההצלה.

