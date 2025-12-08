שישה חודשי מאסר למחבל חמאס על הסתה ואיומים לרצח של יוסי דגן

שופט בית המשפט הצבאי סא"ל מתן פורשט גזר את דינו של כראדי חסן, מחבל חמאס תושב הכפר קוצרה, על הסתה ואיומים לרצוח את ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

במסגרת הסדר טיעון, הורשע המחבל הנאשם בעבירות הסתה ותמיכה בארגון עוין, עבירה לפי סעיפים 251(ב), (3) ו־(4). השופט פורשט גזר עליו 6 חודשי מאסר בפועל שימנו מיום מעצרו, 10 חודשי מאסר על תנאי למשך חמש שנים, וכן קנס ופצויים של 3,000 ש"ח.

המחבל נעצר בצומת מגדלים לאחר מעקב מודיעיני ממושך, במבצע משותף של ימ"ר ש"י, חטיבת שומרון ותחנת אריאל של משטרת ישראל, ובהכוונת חמ"ל סיכול רא"ה. הוא הועבר לחקירת ימ"ר ש"י, שם הודה במיוחס לו.

המחבל נעצר והורשע בהמשך לשורה של ניסיונות טרור וכוונות לבצע התנקשויות בראש מועצת שומרון. לפני כשנה וחצי נעצר עלאא קואטו, "שוטר פלסטיני" ממחנה הפליטים טול כרם, לאחר מצוד של כארבעה חודשים על ידי כוח משולב של סיירת צנחנים, ימ"ר ש"י וחטיבת מנשה.

קואטו הודה כי תכנן להתנקש בדגן ולבצע פיגועי ירי נוספים. במהלך מעצרו פתחו מחבלים בירי והשליכו מטעני חבלה לעבר הכוחות. קודם לכן נעצרו ארבעה פעילי טרור בכפר ביתא – בהם קצין ב"מנגנוני המודיעין המסכל" הפלסטיני – שתכננו גם הם לפגוע בו.

כראדי חסן הוא המחבל השישי שנעצר עקב איומים או תכנון לפגוע בראש המועצה. דגן מוגדר ע"י גופי המשטרה מזה כ 4 שנים כמאוים, והוא ראש הרשות המאוים ביותר במדינת ישראל. מאובטח בקביעות בשל קריאות רשמיות בשנים האחרונות מצד פת"ח, חמאס וחיזבאללה אשר קראו להתנקש בחייו.

בגזר הדין נכתב: "העבירות פוגעות פגיעה משמעותית בסדר הציבורי ובביטחון האזור. העבירה שעניינה הסתה, עלולה להכשיר את הלבבות תוך הזדהות עם מעשיהם של ארגוני הטרור השונים ויצירת סיכון לרתימת אחרים לפעילות באותם אופנים. והעבירה שעניינה איומים עלולה להקים סיכון לפגיעה בחייו של ראש המועצה".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון מסר בתגובה: "אני מברך על גזר הדין החשוב ועל פעילותם המסורה של כוחות הביטחון. במזה"ת צריכים לדעת שכל מי שמסית, מאיים או מנסה לרצוח יהודי, מדינת ישראל תפעל נגדו בכל הנחישות, והוא לא יראה אור יום".

עוד הוא מוסיף: "אני לא הסיפור כאן. אני יהודי בארץ ישראל שרוצים לפגוע בו גם כיהודי וגם כמייצג את ההתיישבות בשומרון. אני מודה מכל הלב למפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י, ימ"ר ש"י, לחטיבת שומרון, למח"ט אל"מ אריאל גונן וכל הלוחמים במרחב שומרון, ולתחנת משטרת אריאל שפועלים יומם ולילה להגן על אזרחי ישראל. לעולם לא נפחד ולא נוריד את הראש אל מול איומי הטרור. עם ישראל ינצח, ונבנה את המולדת שלנו עוד יותר!".