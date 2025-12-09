טקס פרידה בנתב"ג מסותטיסאק רינטלאק - בדרכו לקבורה בתאילנד

נפרדים מסותטיסאק רינטלאק ( צילום: פאולינה פטימר )

בנמל התעופה בן גוריון נערך הבוקר (שלישי) טקס פרידה מסותטיסאק רינטלאק, שנחטף בשמחת תורה לרצועת עזה וגופתו הושבה באחרונה לישראל.

הטקס נערך טרם הטסת ארונו לתאילנד, שם ייקבר. המונים הגיעו ללוות אותו ולחלוק לו כבוד אחרון. בטקס השתתפו מתאם השו״נ גל הירש, שגריר תאילנד בישראל, שגרירת ישראל בתאילנד ובכירים ממשרד החוץ, מינהלת החטופים והשבים, נציגי חבל אשכול ומוקירי זכרו של סותדיסאק.

בטקס הביע מתאם השו״נ את תנחומיו למשפחת רינתלאק ולעם התאילנדי בשם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בשם ממשלת ישראל והעם בישראל.

בדבריו בטקס תיאר מתאם השו״נ את המאמצים העליונים שביצעה מדינת ישראל להשבתם של כל החטופים, לרבות כל החטופים התאילנדים ואמר כי מדינת ישראל תומכת במשפחת רינתלאק מאז פרוץ המלחמה וכך תמשיך לעשות.

המתאם הירש הביע מחויבות מלאה להשבתו של רס״ל רני גואילי ז״ל, החטוף-חלל האחרון שנותר בידי האויב בעזה.

שגריר תאילנד בישראל, בוניארט וויצ׳יאנפאן ( צילום: פאולינה פטימר )

כזכור, ביום חמישי האחרון, משרד ראש הממשלה הודיע כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו מתאם השבויים והנעדרים, נציגי צה״ל ומשרד החוץ למשפחתו של החטוף החלל, סותטיסאק רינטלאק, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

מתאם השבויים והנעדרים, תא״ל (מיל׳) גל הירש, מסר למשפחתו של סותדיסאק כי "ממשלת ישראל משתתפת בצערם הכבד של משפחת רינתלאק, של העם התאילנדי ושל כל משפחות החטופים החללים".

מדובר צה"ל נמסר כי על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, סודתיסאק רינתלאק, בעל אזרחות תאילנדית, נרצח ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה והוחזקה ע״י ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי.

סודתיסאק, בן 42 במותו, עבד בחקלאות ונחטף ממטעי קיבוץ בארי. בתאריך 16/05/24 נקבע מותו. הותיר אחריו זוג הורים ואח.