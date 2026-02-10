התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות | בסוף השבוע: חם מהרגיל וגשום

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית, בצפון הארץ צפוי גשם מקומי.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים בודדות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית. בבוקר בצפון הארץ עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
ביום שישי, מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. הרוחות יתחזקו ויעשה אביך. בשעות אחר הצהריים יחל לרדת גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות בעיקר בצפון הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 11-18
תל אביב: 14-21
באר שבע: 13-22
חיפה: 15-21
טבריה: 14-22
צפת: 11-15
אילת: 23-26
0 תגובות