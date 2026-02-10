התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות | בסוף השבוע: חם מהרגיל וגשום

גבול עזה, אתמול ( צילום: צפריר אבייב/FLASH90 )

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית, בצפון הארץ צפוי גשם מקומי.