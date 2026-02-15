התחזית: האובך ישקע והטמפרטורות יעלו | השרב בדרך

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. האובך ישקע בהדרגה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית וייתכן אובך. בשעות הבוקר בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עלייה ניכרת נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי.
ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה משמעותית בטמפרטורות. ייתכן גשם קל.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-20
תל אביב: 12-22
באר שבע: 8-24
חיפה: 13-21
טבריה: 12-22
צפת: 8-17
אילת: 16-28
