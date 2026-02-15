התחזית: האובך ישקע והטמפרטורות יעלו | השרב בדרך

אובך בתל אביב ( צילום: אריק מרמור/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. האובך ישקע בהדרגה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות