התחזית: הטמפרטורות יורדות והגשם יחזור מלווה בסופות רעמים

הרי נפתלי ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת והן יחזרו להיות רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל.