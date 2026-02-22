כיכר השבת
התחזית: הטמפרטורות יורדות והגשם יחזור מלווה בסופות רעמים

לפי תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת | מחר: בצפון הארץ ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, במרכז הארץ צפוי גשם מקומי (מזג האוויר)

הרי נפתלי ( צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת והן יחזרו להיות רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל.

על פי התחזית, מחר יום שני, בצפון הארץ ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. בלילה הגשם צפוי להתחזק וירד מצפון הארץ ועד לנגב.

ביום שלישי, מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי מצפון הארץ ועד לנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-15

תל אביב: 14-20

באר שבע: 10-19

חיפה: 15-18

טבריה: 13-20

צפת: 8-13

אילת: 16-24

