כיכר השבת
מזג האוויר

החורף חוזר ליומיים: גשם מהצפון ועד הדרום | חשש לשיטפונות וקר מהרגיל לעונה

לפי תחזית מזג האוויר, במהלך הבוקר מצפון הארץ עד לצפון הנגב ירד גשם מידי וקיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח | בצהריים: הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה (מזג האוויר)

כיכר השבת
צפון הארץ (צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר מצפון הארץ עד לצפון הנגב ירד גשם מידי וקיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. במהלך היום הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

הלילה: מעונן חלקית. בצפון הארץ מדי פעם צפוי גשם מקומי קל.

על פי התחזית, מחר יום רביעיי, יהיה מעונן חלקית. בעיקר בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט למרכז הארץ. הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית, ינשבו רוחות מערביות ערות. בשעות הבוקר צפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים. במהלך היום הגשם ייחלש ויתפשט עד לצפון הנגב. צפוי שלג בחרמון.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-13

תל אביב: 11-18

באר שבע: 11-15

חיפה: 12-18

טבריה: 11-18

צפת: 8-12

אילת: 13-22

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר