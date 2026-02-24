צפון הארץ ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר מצפון הארץ עד לצפון הנגב ירד גשם מידי וקיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. במהלך היום הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.