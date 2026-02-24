מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר מצפון הארץ עד לצפון הנגב ירד גשם מידי וקיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. במהלך היום הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
הלילה: מעונן חלקית. בצפון הארץ מדי פעם צפוי גשם מקומי קל.
על פי התחזית, מחר יום רביעיי, יהיה מעונן חלקית. בעיקר בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט למרכז הארץ. הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.
ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית, ינשבו רוחות מערביות ערות. בשעות הבוקר צפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים. במהלך היום הגשם ייחלש ויתפשט עד לצפון הנגב. צפוי שלג בחרמון.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-13
תל אביב: 11-18
באר שבע: 11-15
חיפה: 12-18
טבריה: 11-18
צפת: 8-12
אילת: 13-22
