משרב לגשם ושלג: המהפך במזג האוויר שיגיע בערב ל"ג בעומר | התחזית המלאה

 מהפך במזג האוויר יחל היום בצהריים עם חדירת אוויר קריר ולח, ירידה ניכרת בטמפרטורות ורוחות חזקות ברוב אזורי הארץ | גשם מקומי בצפון ובמרכז, אובך בדרום ואפילו שלג בפסגת החרמון (מזג האוויר)

הר מירון בסוף השבוע (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. לקראת שעות הצהריים יחדור לאזורינו אוויר קריר ולח והטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. ירד גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.

ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. צפוי אובך בעיקר בדרום הארץ. משעות הערב ייתכן שלג בחרמון. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. ייתכן שלג בחרמון.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית. גשם ירד מידי פעם בצפון הארץ. במרכז הארץ ייתכן גשם מקומי קל. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. תחול ירידה ניכרת נוספת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל בעונה.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל בעונה. עדיין ייתכן טפטוף בצפון הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 11-25

תל אביב: 18-23

באר שבע: 14-25

חיפה: 17-22

טבריה: 18-28

צפת: 10-20

אילת: 18-32

מזג האווירהתחזית

