מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות, בעיקר בהרי הצפון והשומרון. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות. ביום רביעי, בבוקר צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ. במהלך היום הגשמים יתחזקו ויתפשטו למרכז הארץ. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי.
ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. ייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה. במהלך הלילה הגשמים ייחלשו ויתמעטו.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 7-15
תל אביב: 10-20
באר שבע: 8-19
חיפה: 12-20
טבריה: 10-18
צפת: 8-14
אילת: 14-25
