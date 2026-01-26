כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: חם מהרגיל ברוב הארץ | ברביעי: הגשם חוזר מלווה בסופות רעמים

לפי תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה |ברביעי: גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, רוחות בכל הארץ (מזג האוויר)

כיכר השבת
גדר ההפרדה במזרח ירושלים (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות, בעיקר בהרי הצפון והשומרון. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות. ביום רביעי, בבוקר צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ. במהלך היום הגשמים יתחזקו ויתפשטו למרכז הארץ. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי.

ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. ייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה. במהלך הלילה הגשמים ייחלשו ויתמעטו.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 7-15

תל אביב: 10-20

באר שבע: 8-19

חיפה: 12-20

טבריה: 10-18

צפת: 8-14

אילת: 14-25

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר