היום שככל הנראה היה יום המפתח בהפגנות באיראן היה יום שישי, ה-9 בינואר. ביום זה הורה המנהיג העליון חמינאי לא לגלות רחמים ולרצוח את המפגינים.

לפי דיווח היום (ראשון) בניו יורק טיימס, ההוראה של חמינאי לשוטרי המשטר הייתה לדאג בכל מחיר, ובכל האמצעים הנדרשים לשם כך, את ההפגנות, ולא לגלות רחמים.

מאז אותו יום זינק דרמטית מספר ההרוגים באיראן. היום דווח כי מספר ההרוגים עומד ככל הנראה על כ-36 אלף מפגינים - מספר גבוה מאוד בכל קנה מידה.

מאז חלפו מעט יותר משבועיים וההפגנות דעכו, לחלוטין. היום דווח ב-N12, מפי מקורות אופוזיציה באיראן, כי משטר האייתוללות עדיין ממשיך לדכא ביד ברזל את מי שנחשדים כמעורבים בהפגנות.

לפי הדיווח, של אסף רוזנצוייג, כוחות הביטחון של המשטר מחפשים פצועי ירי בבתים שונים ברחבי המדינה במטרה לקשור אותם למעורבות בהפגנות ולחטוף אותם.

עוד דווח כי תושבים איראנים מנסים להימלט במטרה להינצל, כאשר באזור דרום המדינה נמלטים לכיוון היום ובצפון לכיוון ההרים. אולם המשטר מנסה לתפוס גם אותם, ומפעיל כטב"מים באוויר שמאתרים את הבורחים.