היום: טמפרטורות שיא לעונה | מחר: התקררות לצד רוחות ואובך

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי. צפוי להיות מעט אביך. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת בעיקר במרכז הארץ. הרוחות יתחזקו וצפוי אובך. במהלך הלילה ובעיקר לקראת בוקר (יום שלישי) יחלו לרדת גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות, בצפון הארץ ובמרכזה.
ביום שלישי, בצפון הארץ ובמרכזה יוסיפו לרדת גשמים לפרקים. בבוקר עדיין צפויים סופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי קל. ינשבו רוחות חזקות במרבית האזורים. לקראת ערב, הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 12-21
תל אביב: 14-25
באר שבע: 10-25
חיפה: 17-22
טבריה: 13-22
צפת: 11-18
אילת: 20-27
