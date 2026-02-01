כיכר השבת
חם עד שרבי

היום: טמפרטורות שיא לעונה | מחר: התקררות לצד רוחות ואובך

לפי תחזית מזג האוויר,  תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי | מחר: הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, הרוחות יתחזקו וצפוי אובך (מזג האוויר)

כיכר השבת
חוף הים בסוף השבוע (צילום: יוסי זמיר/Flash90)

היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי. צפוי להיות מעט אביך. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת בעיקר במרכז הארץ. הרוחות יתחזקו וצפוי אובך. במהלך הלילה ובעיקר לקראת בוקר (יום שלישי) יחלו לרדת גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות, בצפון הארץ ובמרכזה.

ביום שלישי, בצפון הארץ ובמרכזה יוסיפו לרדת גשמים לפרקים. בבוקר עדיין צפויים סופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי קל. ינשבו רוחות חזקות במרבית האזורים. לקראת ערב, הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 12-21

תל אביב: 14-25

באר שבע: 10-25

חיפה: 17-22

טבריה: 13-22

צפת: 11-18

אילת: 20-27

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר