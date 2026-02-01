היום: טמפרטורות שיא לעונה | מחר: התקררות לצד רוחות ואובך

חוף הים בסוף השבוע ( צילום: יוסי זמיר/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי. צפוי להיות מעט אביך. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.