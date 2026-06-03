עמק החולה ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב.