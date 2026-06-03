מזג האוויר היום (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, לרוב בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה חם מהרגיל לעונה.
ביום שישי, לרוב בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין תהיינה גבוהות במעט מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 18-28
באר שבע: 19-33
חיפה: 18-27
טבריה: 18-33
צפת: 17-28
אילת: 27-40
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