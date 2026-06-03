כיכר השבת
התחזית המלאה

מגמת התחממות: העלייה בטמפרטורות מתחילה היום - ומחר ייעשה חם מהרגיל

היום: בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה • מחר: חם מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים • יום שישי: ירידה קלה בטמפרטורות ורוחות צפוניות אחה"צ לאורך מישור החוף (מזג האוויר)

כיכר השבת
עמק החולה (צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, לרוב בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה חם מהרגיל לעונה.

ביום שישי, לרוב בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין תהיינה גבוהות במעט מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 18-28

באר שבע: 19-33

חיפה: 18-27

טבריה: 18-33

צפת: 17-28

אילת: 27-40

מזג האווירהתחזית

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