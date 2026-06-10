כיכר השבת
התחזית המלאה

מגמת התקררות קלה: מה מחכה לנו במזג האוויר בסוף השבוע ובשבת?

היום ומחר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. ביום שישי נרגיש הקלה בעומס החום עם ירידה קלה במעלות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, שתישמר גם ביום שבת קודש | התחזית המלאה (מזג האוויר)

כיכר השבת
גבול ישראל לבנון, אתמול (צילום: אייל מרגולין/FLASH90)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה, במרבית אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שישי, מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

וביום שבת קודש, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 22-28

באר שבע: 20-33

חיפה: 20-26

טבריה: 20-33

צפת: 18-29

אילת: 27-40

מזג האווירהתחזית

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