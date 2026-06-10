מגמת התקררות קלה: מה מחכה לנו במזג האוויר בסוף השבוע ובשבת?

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה, במרבית אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום שישי, מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
וביום שבת קודש, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 22-28
באר שבע: 20-33
חיפה: 20-26
טבריה: 20-33
צפת: 18-29
אילת: 27-40
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