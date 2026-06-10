התחזית המלאה מגמת התקררות קלה: מה מחכה לנו במזג האוויר בסוף השבוע ובשבת? היום ומחר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. ביום שישי נרגיש הקלה בעומס החום עם ירידה קלה במעלות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, שתישמר גם ביום שבת קודש | התחזית המלאה (מזג האוויר)

כיכר השבת