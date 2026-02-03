מהפך במזג האוויר: גשמים, ברקים וחשש לשיטפונות

מזג האוויר היום (שלישי) בצפון הארץ ובמרכזה צפוי לרדת גשם מידי פעם מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי, ברובו קל. קיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. ינשבו רוחות ערות.
משעות הצהרים הגשמים והרוחות יחלשו בהדרגה. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב עם עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-18
תל אביב: 15-21
באר שבע: 11-20
חיפה: 17-21
טבריה: 14-22
צפת: 10-16
אילת: 20-28
0 תגובות