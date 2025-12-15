כיכר השבת
פועל נפל לבור בעומק 30 מטרים וחולץ עם חבלים | צפו בתיעוד

מחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים מתחנת מרחב האומה "האומה" של מחוז ירושלים, חילצו פועל שנפל לבור בעומק 30 מטרים באתר בנייה בשכונת גבעת שאול (חדשות)

חילוץ הפועל מהבור (צילום: כבאות והצלה לישראל)

​צוותי היל"מ (היחידה לחילוצים מיוחדים) של כבאות והצלה מחוז , הוזעקו בשעות הצהריים (שני) לאתר הבנייה בפרויקט "מאפיית אנג'ל" בשכונת גבעת שאול, בעקבות דיווח על פועל שנפל לתוך בור באתר.

​הלוחמים שהגיעו למקום זיהו את הפועל בתוך האתר, בעומק של כ-30 מטרים, כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגפיים התחתונות.

מפקד האירוע יחד עם צוות מד"א, ביצע הערכת מצב מהירה בשטח ובחן מספר דרכי פעולה לחילוץ, תוך התחשבות בתוואי השטח המורכב ובבטיחות הפצוע והמחלצים.

​לבסוף, הוחלט על בניית מערכת הרמה ייעודית מבוססת חבלים וחצובת "אריזונה" במשלף מלא. מחלץ הורד אל הבור עם אלונקה ייעודית, חבר אל הפצוע שקובע לקרש גב וקיבל מפראמדיק מד"א תרופות להפחת כאב.

לאחר חבירה, הפצוע הוכנס לתוך האלונקה ובאמצעות מערכת הרמה ייעודית של חבלים, המשלבת אמצעים מיוחדים, הצוות ביצע הרמה מבוקרת ומקצועית עד להגעה בטוחה אל פני הקרקע.

הפועל הועבר להמשך טיפול רפואי ע"י מד"א.

​מפקד האירוע, רב-רשף אריק אבולוף: "מדובר בחילוץ מורכב בתוואי שטח מאתגר, שחייב אותנו לקבל החלטות מהירות ומדויקות כדי להגיע אל הפצוע בעומק 30 מטרים.

"בזכות המיומנות הגבוהה של לוחמי האש ומחלצי היחידה, השימוש במערכות חילוץ מתקדמות והשת"פ המצויין עם צוותי מד"א, הצלחנו לייצב את הפועל ולחלץ אותו בבטחה.

"נחישותם ומקצועיותם של לוחמי האש ומחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים שפעלו היום בקור רוח, שוב הצליחו להציל חיי אדם".

חילוץ הפועל מהבור (צילום: כבאות והצלה לישראל)
