"המקררים כמעט ריקים": במד"א מזהירים מפני מחסור חמור במנות דם

שירותי הדם של מגן דוד אדום מתריעים הערב (שני) על מחסור חמור וקיצוני במנות דם. לדבריהם המקררים כמעט ריקים, ואין מלאי מספק להמשך פעילות סדירה של מערכת הבריאות.
בכל יום נדרשים שירותי הדם של מד״א להתרים כ-1,200 מתנדבות ומתנדבים על מנת לשמור על מלאי דם מינימלי עבור פצועי תאונות, חולים הזקוקים לעירויי דם, ניתוחים, יולדות וחולים אונקולוגיים.
מנות הדם מועברות מדי יום ע"י שרותי הדם של מד"א לכלל בתי החולים בארץ, וכן לצה״ל.
במד"א מבהירים כי המחסור הנוכחי קיים בכל סוגי הדם, ובעיקר בדם מסוג O. בעת הזו, המחסור החמור עלול להביא לדחייה של ניתוחים ולפגיעה ממשית בטיפול בחולים ובפצועים, אזרחים וחיילים כאחד.
מד״א קורא לציבור הרחב להגיע ולתרום דם בדחיפות, גם בימים הקרובים ולמרות מזג האוויר הגשום.
0 תגובות