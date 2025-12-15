"המקררים כמעט ריקים": במד"א מזהירים מפני מחסור חמור במנות דם

מנות דם. אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

שירותי הדם של מגן דוד אדום מתריעים הערב (שני) על מחסור חמור וקיצוני במנות דם. לדבריהם המקררים כמעט ריקים, ואין מלאי מספק להמשך פעילות סדירה של מערכת הבריאות.