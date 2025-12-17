ועדת הכספים של עיריית ירושלים בראשות סגן ומ"מ ראש העיר ומחזיק תיק הכספים צביקה כהן אישרה את ספר תקציב הפיתוח תקב"ר לשנת 2026. התקציב העומד על סכום כולל של 6.2 מיליארד שקלים, מציג תוכנית עבודה נרחבת המקיפה את כלל תחומי החיים בבירה בדגש על תשתיות וחינוך.

תנופת הבינוי במוסדות החינוך קיבלה נתח משמעותי בתקציב החדש המוקדש למצוקת הכיתות ולשיפור התשתיות החינוכיות. משרד החינוך יעביר כ-735 מיליון ש"ח כאשר רוב הסכום מיועד באופן ישיר לבינוי כיתות לימוד חדשות היתרי בנייה והנגשות במוסדות החינוך השונים. לכך תתווסף תוספת תקציב עירונית המביאה את התקציב הכולל לחינוך לקרוב למיליארד שקל בשנת הכספים הבאה.

על פי הנתונים שהוצגו בוועדה, מקור המימון הגדול ביותר בתקציב מגיע ממשרד התחבורה בהיקף של כ-4 מיליארד ש"ח. סכום זה מיועד לקידום שורת פרויקטים תחבורתיים המתוכננים ברחבי העיר.

בנוסף לתקציב הממשלתי, הקצתה העירייה בתקציב הנוכחי 138 מיליון ש"ח נוספים דרך מינהל החינוך - מנח"י. סעיף זה מיועד לשיפוצים במוסדות קיימים כולל השקעה בבטיחות מוסדות החינוך בכלל המגזרים.

במסגרת התקציב העירוני העומד על כ-760 מיליון ש"ח אושרו מספר סעיפים מרכזיים לשיפור פני העיר. תקציב של 180 מיליון ש"ח הוקצה לטובת ריבוד כבישים ושדרוג גנים ופארקים ציבוריים, סעיף ייעודי של 50 מיליון ש"ח אושר עבור הקמה ושדרוג של מבני ציבור ומבני דת ו-11 מיליון ש"ח יושקעו בהנגשת המרחב הציבורי.

עם אישור התקציב אמר מחזיק תיק הכספים צביקה כהן כי "ראש העיר משה ליאון עבד ללא ליאות מול משרדי הממשלה כדי להבטיח את תקציבה של ירושלים, גם בשעה שבה יש קיצוצים בתקציבי הממשלה. העבודה המשותפת יחד עם ראש העיר הביאה אותנו אל הרגע הזה.

"אישור תקציב הפיתוח לשנת 2026 הוא רגע מכונן המבטיח שירושלים תמשיך בתנופת העשייה האדירה שלה. אנחנו לא רק מאשרים מספרים אלא קובעים עובדות בשטח שישפיעו על איכות החיים של כל תושב ותושב. שמנו דגש עצום על עולמות התחבורה כדי לחלץ את העיר מהפקקים אבל הבשורה הגדולה ביותר היא בתחום החינוך".

עוד הוסיף כהן כי "הקצינו משאבים חסרי תקדים בהיקף של כמעט 900 מיליון שקל בשילוב תקציבי הממשלה והעירייה כדי לחולל מהפכה של ממש בבינוי כיתות לימוד ובשיפור מוסדות החינוך. אנחנו נחושים לסגור פערים של שנים לבנות מוסדות חדשים ולהבטיח שכל ילד וילדה בירושלים ילמדו במבנים ראויים בטוחים וחדשניים. זהו תקציב שרואה את הנולד ודואג לעתיד הדור הבא של ירושלים".