בלב אזור העסקים של הר חוצבים, ברחוב קריית המדע 22 מסתתרת אחת ממסעדות הבשר המדוברות בירושלים. ברגע שנכנסים לאנטריקוט, מבינים שמדובר בחוויה אחרת. שקט, סדר, שירות מוקפד, ומקררי בשר שמסודרים כמו תצוגת אומנות. הכול במקום, הכול מדויק.

מי שעומד מאחורי המקום הוא שמעון אסרף, מייסד ובעלים, איש שלא מכיר את המושג כמעט טוב. מבחינתו, או שזה מאה אחוז או שזה לא יוצא מהמטבח. את הגישה הזו מרגישים מהר מאוד בצלחת, בשירות, ובאווירה הכללית.

הסיפור של אנטריקוט מתחיל לפני כעשרים שנה, כמעט במקרה. אחיו של שמעון, דוד, שף מוכשר, עבד אז באילת. בקשה משפחתית אחת החזירה אותו הביתה, ויחד הם התחילו למכור כריכי בשר פשוטים מחדר קטן במשרד. משבעה כריכים ביום, זה הפך תוך זמן קצר למאות. הביקוש הלך וגדל, המקום התרחב, ומה שהתחיל כפתרון זמני הפך למסעדת בשר מלאה.

הפריצה האמיתית הגיעה כשהתקבלה החלטה לפתוח מסעדת בשר רצינית, בלי פשרות, ועם כשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית. תוך זמן קצר נוצר תור בכניסה, וכיום הזמנת מקום מראש היא חובה.

אנטריקוט לא נבנתה רק סביב אוכל טוב, אלא סביב חוויה. האולם הגדול תוכנן כך שגם כשהוא מלא במאות סועדים, נשמר שקט ונוחות. לצד האולם המרכזי יש חדרים פרטיים לאירועים, ובימים אלו מושלם אולם יוקרה חדש לאירועים גדולים.

המקום מושך קהל מגוון מאוד. זוגות שמחפשים ערב שקט, משפחות, אנשי עסקים, קבוצות, וגם לא מעט אורחים מחו"ל. רוב הצוות דובר אנגלית, יש פתרונות לאורחים שמגיעים ישירות משדה התעופה, ואפילו בחגים נבנות סוכות מרווחות לטובת הקהל.

הבשר שמוגש באנטריקוט מגיע ממותג הבשר וול דאן, גם הוא בבעלות שמעון אסרף. מה שהתחיל כבקשה של לקוחות לקנות בשר הביתה, הפך למהפכה של ממש. וול דאן הביאה לציבור החרדי בשר טרי, נקי, איכותי, משחיטות שמבוצעות בארץ ישראל בלבד.

כיום וול דאן שוחטת מאות בהמות בשבוע, מספקת בשר למסעדות ומלונות יוקרה, ומפעילה רשת אטליזים בפריסה ארצית, לצד משלוחים מהירים עד הבית. הדגש הוא אחד: ניקיון, טריות ואיכות ללא פשרות.

אנטריקוט ווול דאן הן לא רק מסעדה ומותג בשר. הן תפיסת עולם. מקום שמוכיח שאפשר ליהנות מאוכל ברמה הגבוהה ביותר, עם כשרות מהודרת, שירות מדויק וחוויה שלמה. מי שמגיע פעם אחת, בדרך כלל חוזר...