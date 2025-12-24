סערה בגלי צה"ל - לקראת סגירה: זו ההודעה שקיבלו עשרות מגישים

הסערה נמשכת: עשרות מגישים בגלי צה"ל ובגלגל"צ המועסקים כיועצים בתחנת הרדיו הצבאית קיבלו הודעה ולפיה העסקתם תוקפא - כבר משבוע הבא, עם תחילת השנה האזרחית החדשה. כך נמסר היום בהודעה מטעם עובדי גל"צ.

"עשרות מגישי גלי צה״ל וגלגל"צ המועסקים כיועצים קיבלו הודעה כי העסקתם תוקפא כבר משבוע הבא בהנחיית משרד הבטחון", נמסר.

הם הוסיפו וטענו כי בעקבות כך "לוח השידורים של התחנה יחווה פגיעה דרמטית – זהו פירוק בפועל של התחנה, החל מהשבוע הקרוב עקב הנחיית משרד הבטחון".

בעקבות פרסום ההודעה, דווח כי נשיא העליון יצחק עמית הודיע שבתוך מספר ימים יפרסם את החלטתו אם להוציא צו ביניים להקפאת העובדים.

בהמשך, ברקע ההערכות כי צו ביניים ינתן, וכנראה מתוך ניסיון למנוע אותו, פרסם משרד הביטחון כי העסקת העובדים לא תסתיים בשבוע הבא.

ממשרד הביטחון נמסר: "משרד הביטחון לא הוציא הנחייה כלשהי על סיום העסקת יועצים בגלי צה״ל. כבכל שנה, בימים אלה מאריך משרד הביטחון את הזמנות היועצים שמסתיימות בסוף דצמבר 2025. התהליך בעיצומו. החוזים יוארכו עד ל28.2.26, מועד סגירת התחנה".