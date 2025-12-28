אחרי שהודה בפריצה לטלפון: זה התדריך שבנט נאלץ לעבור בשב"כ

אחרי הפריצה למכשיר הטלפון האישי שלו ופרסום התכתבויות מביכות ואנשי קשר חסויים, בשב״כ העבירו תדריך ביטחוני לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, כדי למנוע מצב של פריצה נוספת. כך דיווח הערב (ראשון) הכתב מיכאל שמש.

גורם המעורה בפרטים אומר שבכל מקרה שבו יש חשש לפריצה לאישיות בכירות, מתקיים חידוד נהלים והקשחת פלטפורמות "להעלאת חוסן והמודעות". על פי הדיווח, השב״כ מוטרד מאוד מהפריצה למכשירי הבכירים הישראלים בזמן האחרון, ומנסה לבלום את התפשטותה.

כזכור, קבוצת ההאקרים "חנדלה", המזוהה עם איראן ומוכרת כתוקפת סדרתית של מטרות סייבר ישראליות, טענה לפני מספר שבועות כי היא פרצה לטלפון של בנט. ההאקרים גם פרסמו את רשימת אנשי הקשר שלטענתם היו במכשיר, ביניהם מספרים רגישים של אנשי בטחון ישראלים ומנהיגים בעולם.

לשכת בנט טענו בתגובה בתחילה כי המכשיר אינו בשימוש כיום. מאוחר יותר עדכנו אנשיו של ראש הממשלה לשעבר: "לאחר בדיקות שנערכו, עולה כי מכשיר הטלפון שלו לא נפרץ".

לאחר ההכחשות, ההאקרים פרסמו תכתובות אישיות ומביכות לכאורה מהטלגרם האישי של בנט שהגיעו לידיהם, בהם הוא מתבטא באופן קיצוני על פוליטיקאים שונים.

בסופו של דבר הודה רה"מ לשעבר כי הושגה גישה לחשבון הטלגרם האישי שלו. "לאחר בדיקה נוספת מסתמן שאכן מכשיר הטלפון שלי עצמו לא נפרץ, אך כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות", הודיע בנט. לדבריו, "תוכן של רשימת הטלפונים וכן תמונות וצ׳טים רבים אמיתיים וגם מזויפים (בין היתר תמונה שלי לצד בן גוריון) הופצו".