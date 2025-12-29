נחשף: התלונה שהועברה לשב"כ אחרי שפלדשטיין חזר ללשכת נתניהו

פרטים נוספים על פרשת העסקתו של אלי פלדשטיין בלשכת נתניהו נחשפים - ברקע הריאיון שהעניק פלדשטיין בשבוע שעבר לכאן 11 וחשיפת התכתובות שלו עם איינהורן, על הקשר עם קטאר.

היום (שני) דיווח נטעאל בנדל ב'ידיעות אחרונות' וב-Ynet כי מנהל האבטחה במשרד ראש הממשלה, אלון חליווה, דיווח לשב"כ על כך שפלדשטיין חזר לעבוד בלשכה כיועץ פרטי - לאחר שכשל בסיווג הביטחוני.

לפי הדיווח, בארגון השב"כ לא דרשו את הרחקתו של פלדשטיין והספתקו בחידוד נהלים. בנוסף דווח כי המידע על ההתרחשות לא הועבר לסנגורי הנאשמים בפרשות הבילד וקטארגייט.

מדוברות שב"כ נמסר בתגובה לדיווח: "שירות הביטחון הכללי פעל במסגרת סמכויותיו על פי דין, תוך שהועברו הנחיות מתאימות ובוצעו הבדיקות הנדרשות, והכל בהתאם למידע שהיה ברשות השירות באותה העת".

מדוברות הפרקליטות נמסר: "אין בידי צוות התביעה המנהל את הפרשה חומרי חקירה הנוגעים לעניין המתואר בפנייה".

בהמשך פרסם בנדל תגובה שהתקבלה מעורכי הדין אורי קורב, סיון רוסו ויהושע למברגר, באי כוחו של הנגד ארי רוזנפלד, המעורב בפרשיית הבילד: "לצערנו לא הפתענו לשמוע שוב כי חומרי חקירה רלוונטיים לא הועברו להגנה. מדובר בדפוס פעולה חוזר בתיק בו חומרי חקירה רלוונטיים שיש בהם כדי לסייע לנגד המילואים ארי רוזנפלד בהגנתו, אינם מועברים להגנה בניגוד לדין.

"ארי טען כל העת, כי העביר את החומרים לדוברו הצבאי של ראש הממשלה פלדשטיין - שהציג בפניו מצגים כוזבים לפיהם הוא בעל סיווג מתאים, וכי פעילותו מתואמת עם ראש הממשלה ולשכתו ואף אנשי גורמים מהמוסד. פלדשטיין אף אמר לארי בשיחות בינהם, כי הוא משוחח עימו מתוך בסיסי צה״ל אליהם לא ניתן להיכנס ללא סיווג בטחוני.

"רק כעבור כשנה, ובניגוד לדין, הועברו להגנה באיחור, עדויותיהם של עיתונאים שונים שתמכו בגרסתו של ארי. והנה, מתברר כעת כי חומרי חקירה נוספים באותו עניין לא הועברו להגנה. כפי שטענו, עיתוי הגשת כתב האישום בעניינו של ארי נעשה בעיצומה של החקירה מטעמים לא ענייניים ולמרות שהחקירה בפרשה טרם הסתיימה, זאת בשל רצון הפרקליטות לדרוש את מעצרו עד תום ההליכים. ואכן, מעצרו הממושך של ארי נעשה על בסיס תמונה ראייתית חסרה בלא שבית המשפט וההגנה מודעים לכך".