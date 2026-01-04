( צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ )

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס היום (ראשון) בישיבת הממשלה, שהתכנסה כמו בכל יום ראשון בשבוע בירושלים, למהומות וההפגנות באיראן - שהולכות ומתפתחות ומתרחבות ככל שנוקפים הימים, והביע הערכה דרמטית ולפיה יתכן מאוד שהעם האיראני "לוקח את גורלו בידו". נתניהו לא נקט במילים הפלת משטר, אולם יתכן שלכך רמז.

״אני חוזר עכשיו מביקור היסטורי, מפגש פסגה מאוד חשוב עם הנשיא טראמפ", פתח נתניהו. "המפגש הזה התרחש כמובן ערב השנה החדשה. היה מרגש מאוד לרעייתי ולי לעמוד לצד הנשיא ורעייתו ולחגוג את כניסת השנה החדשה, שאנחנו מקווים שהיא תהיה טובה עוד יותר מהשנה החולפת". נתניהו המשיך וסיפר: "הנשיא טראמפ שאל אותי: 'תגיד, אתה אוהב זיקוקי דינור?' אמרתי לו: 'תראה, זה עדיף על דברים אחרים שמתפוצצים בשמיים, אבל גם בזה למדנו לטפל היטב'. והוא כמובן הבין את זה. והייתה בכלל הבנה גדולה בביקור והזדהות גדולה. אני חושב שזה תרם להידוק הקשר הכפול גם בין ישראל לארצות הברית, וגם כמובן הקשר האישי בינינו". בשלב הזה אמר נתניהו: "אנחנו שוחחנו על כל ההתפתחויות באזור. אני מייחד את דבריי קודם כל לעזה - הוא היה חד משמעי. הוא חזר על זה גם בשיחות הפנימיות שלנו וגם מול דעת הקהל במסיבת העיתונאים שם. הוא אמר את זה: ׳התנאי ההכרחי הוא שהחמאס יתפרק מנשקו׳. אין אפשרות אחרת. זה תנאי הכרחי ויסודי למימוש תוכנית 20 הנקודות שלו. לא עשה שום ויתור בזה ולא הראה שום גמישות בנושא הזה. בלי למצמץ: מפגין בודד באיראן שופך דלק ומצית אופנועי משטרה | צפו דני שפיץ | 10:39 צרפת מגנה - אך גם מברכת: מנהיגים בעולם מגיבים למבצע ההיסטורי ללכידת מדורו קובי אטינגר | 03.01.26 "אנחנו שוחחנו כמובן גם על איראן. חזרנו על העמדה המשותפת שלנו של אפס העשרה מצד אחד, וכמובן הצורך להוציא את 400 הקילוגרם של החומר המועשר מאיראן ולפקח על האתרים בפיקוח הדוק ואמיתי. הדיונים האלה היו כמובן בתחילת האירועים שמתפתחים באיראן, האירועים הדרמטיים. ושמעתם את הנשיא מתייחס לזה זמן קצר לאחר מכן. אנחנו כמובן מזדהים עם זה. ממשלת ישראל, מדינת ישראל, והמדיניות שלי. אנחנו מזדהים עם המאבק של העם האיראני, עם השאיפות שלו לחופש וחירות וצדק. ויתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו".

עוד אמר ראש הממשלה: "לגבי ונצואלה, אני רוצה להביע את תמיכת הממשלה כולה בהחלטה הנחושה והפעולה הנחושה של ארצות הברית להחזיר חירות וצדק גם לאזור הזה של העולם. אני חייב להגיד שבכלל באמריקה הלטינית כרגע יש מהפך שאנחנו רואים אותו, וכמה וכמה מדינות שחוזרות לציר האמריקני ולא במפתיע גם לקשר עם מדינת ישראל. אנחנו מברכים על כך, אנחנו מברכים את הנשיא טראמפ על החלטתו, גם מצדיעים לכוחות הצבא האמריקנים שביצעו מבצע מושלם. אנחנו יודעים להעריך דבר כזה".

לדברי נתניהו, "אנחנו מבצעים גם מבצעים אחרים פה באזורנו, ואני מדבר קודם כל על המאמץ של משטרת ישראל להחזיר את המשילות בנגב. אנחנו הולכים לעשות הכל כדי למנוע מהנגב להפוך לדרום הפרוע, וסוף סוף יש כאן יוזמה, ואני מברך את השר בן גביר על הובלת היוזמה הזאת. אני מתכוון לבקר יחד איתו בימים הקרובים בנגב ולראות מקרוב את הפעולות שלנו, וזו לא היוזמה היחידה.

"השינוי המבורך שנעשה בשירות בתי הסוהר, אחרי שנאמר לנו במשך שנים שאי אפשר לעשות שום דבר כי זה יביא להתפתחויות איומות. ההפך הגמור קרה. ואני גם מברך על בניין הכוח של המשמר הלאומי וכמובן חיזוק משטרת ישראל. כל הדברים האלה הם דברים מבורכים ואני חושב שהממשלה כולה מביעה תמיכה וגיבוי״.