במליאת הכנסת אושרה לפני זמן קצר (רביעי) בקריאה טרומית הצעת חוק 'עצמאות היועץ המשפטי של משרד ממשלתי, מעמדו וסמכויותיו', חוק שיזם ח"כ אביחי בוארון מהליכוד. החוק אושר למרות ההתנגדות של היועמשית גלי בהרב מיארה, וחוות הדעת החריפה שכתבה כנגד החוק.

לפי ההצעה, אשר זוכה לתמיכת הקואליציה, ייחלש מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, ובמקביל יחוזק מעמדם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, אשר יהיו כפופים למנכ״לי המשרדים, ולא ליועמ"שית.

לפי דברי ההסבר להצעת החוק, "ליועץ המשפטי של משרד ממשלתי עצמאות במילוי תפקידיו וסמכויותיו, והוא אינו כפוף ליועץ המשפטי לממשלה או למי מטעמו". עוד נקבע בהצעה, כי יועמ"ש המשרד יהיה הגורם היחיד שינחה את מייצגי המדינה בערכאות לגבי העמדה המשפטית של המשרד הממשלתי, ואלה יהיו חייבים להציג את עמדתו כעמדת המשרד.

הצעת החוק אף קובעת כי השר במשרד יוכל להנחות ישירות את יועמ"ש המשרד לפרסם תזכיר חוק או תקנות (טיוטה של הצעת חוק ממשלתית), ועל היועמ"ש יהיה לפרסם את התזכיר "בהקדם האפשרי". אם לא יפרסם היועמ"ש את התזכיר, השר עצמו יוכל לפרסמו.

סעיף נוסף בהצעת החוק קובע כי היועץ המשפטי של משרד ממשלתי יהיה הגורם הבלעדי המוסמך להנחות את מייצגי המדינה בערכאות המשפטיות בכל הנוגע לעמדת המשרד. "בכך מובטחת עקביות משפטית ומניעת השפעות חיצוניות על עמדת המשרד בהליכים משפטיים, מה שיחזק את סמכותו של היועץ המשפטי ויבטיח ייצוג נאמן של עמדת המשרד", מסביר בוארון.

לפי דברי ההסבר, מטרתה של הצעת החוק היא "לחזק את מעמדם ועצמאותם של היועצים המשפטיים של המשרדים הממשלתיים, כך שיורחבו שיקול דעתם וסמכותם בתחומים עליהם אמון המשרד הממשלתי בו הם מכהנים". אלא, שמשמעות ההצעה היא ביטול עצמאות היועמ"שים מול לחצים אפשריים מצד השר והמנכ"ל - המתמנה לרוב כמשרת אמון מטעם השר - כך שלא יוכלו עוד לפעול לפי הנחיית היועמ"שית.

חה"כ אביחי בוארון אמר במליאה קודם אישור החוק: ״הצעת החוק שמובאת כאן היום לפניכם, בקריאה טרומית. איננה מתקפה על מערך היעוץ המשפטי לממשלה אלא ניסיון להציל אותו. במשך שנים רבות התפתח בישראל עיוות מסוכן: היועץ המשפטי חדל להיות יועץ המגן ומפלס את דרכו של מקבל ההחלטוות – נבחר הציבור. היועץ המשפטי הפך יותר ויותר ל־קובע מדיניות, למנהל על שיש לו וטו שלטוני בכל נושא, בכל עניין ובכל תחום. ואף לעיתים גם לשחקן פוליטי, המשתתף בפועל במשחק. זאת מבלי שנבחר לכך, מבלי שקיבל סמכות לכך, ומבלי שיישא באחריות כל שהיא, ציבורית או מעשית".