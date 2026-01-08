בארגון הטרור הרצחני חמאס, עדיין מנסים להוכיח יכולות לחימה ומפעם לפעם הם מצליחים להתגרות בצה"ל.

על פי דיווח לפני זמן קצר (חמישי), של דובר צה"ל, זוהה לפני שעה קלה שיגור ממרחב העיר עזה לעבר שטח מדינת ישראל.

השיגור נפל בחסדי שמיים בתוך שטח רצועת עזה, בסמוך לבית החולים המקומי שברצועת עזה. אך חמאס שוב הפר את הפסקת האש תוך יממה אחת, אחרי שאתמול ירו על חיילי צה"ל.

אך התגובה לא איחרה לבוא ובסגירת מעגל מהירה, צה״ל תקף באופן ממוקד את נקודת השיגור.

"צה״ל רואה בחומרה רבה כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.