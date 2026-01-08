כיכר השבת
הפסקת האש הופרה שוב

מנסים להוכיח כוח: חמאס שיגר רקטה לישראל והיא התפוצצה בשטח פתוח

חמאס הפר את הסכם הפסקת האש עם ישראל פעם שנייה, ולפני זמן קצר הם ניסו לשגר מצפון הרצועה רקטה לעבר ישראל, הרקטה התפוצצה בשטח פתוח ליד בית חולים (חדשות ביטחון)

היכן שנפלה הרקטה (צילום: דובר צה"ל)

בארגון הטרור הרצחני , עדיין מנסים להוכיח יכולות לחימה ומפעם לפעם הם מצליחים להתגרות בצה"ל.

על פי דיווח לפני זמן קצר (חמישי), של דובר צה"ל, זוהה לפני שעה קלה שיגור ממרחב לעבר שטח מדינת ישראל.

תיעוד מתקיפת המשגר (צילום: דובר צה"ל )

השיגור נפל בחסדי שמיים בתוך שטח רצועת עזה, בסמוך לבית החולים המקומי שברצועת עזה. אך חמאס שוב הפר את הפסקת האש תוך יממה אחת, אחרי שאתמול ירו על חיילי צה"ל.

אך התגובה לא איחרה לבוא ובסגירת מעגל מהירה, צה״ל תקף באופן ממוקד את נקודת השיגור.

"צה״ל רואה בחומרה רבה כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

