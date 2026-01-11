יום שישי, השעה 13:30 בצהריים. בבית משפחת מרציאנו בבני ברק הלחץ בשיאו. הריחות של הצ'ולנט והדגים כבר ממלאים את המטבח, הרצפה עוד רטובה מהשטיפה האחרונה, ואמא רבקה מנסה לתמרן בין הכנות אחרונות לבין ניהול "תעבורת המקלחות".

הדוד (בוילר) דולק כבר מהבוקר. "ליתר ביטחון", אבא אמר לפני שיצא לסידורים אחרונים.

ואז זה מתחיל. יענקי, הבחור שחזר מהישיבה לשבת חופשית, נכנס ראשון. הוא יוצא אחרי רבע שעה רענן ומוכן. מיד אחריו נכנסת שרי בת ה-10. שתי דקות עוברות, וצעקה נשמעת מחדר האמבטיה: "אמא! המים קפואים!".

רבקה נאנחת. היא יודעת מה זה אומר. עכשיו צריך להדליק שוב את הדוד, לחכות בלחץ, והסדר של ערב שבת שוב משתבש. כשאבא חוזר, הוא מביט בשעון החשמל שמסתובב במהירות ומחזיק את הראש: "הדוד דלק חצי יום, איך נגמרו המים? וכמה זה יעלה לנו הפעם?".

הסיפור הזה מוכר לכם? הוא המציאות של אלפי משפחות בישראל. חוסר הוודאות הזה -האם יש מים? לכמה זמן הם יספיקו? ולמה חשבון החשמל כל כך מנופח בגלל הדוד? - הוא מקור לחיכוכים מיותרים ולבזבוז עצום של כסף ואנרגיה.

אבל מה אם הייתם יכולים לדעת בדיוק כמה זמן מקלחת נשאר לכם?

לא ניחוש, לא הערכה, אלא נתון מדויק.

חברת Flamingo Tech LTD סטארט-אפ ירושלמי, מציגה את הפתרון שמשנה את כללי המשחק בבית היהודי: Flamingo FLP 1.0 – המכשיר החכם הראשון מסוגו שמעניק לכם "יישוב הדעת" אמיתי בכל הנוגע למים חמים.

לא עוד ניחושים – שליטה מלאה

הפלמינגו הוא לא עוד טיימר פשוט ("שעון שבת לדוד"). זוהי מערכת חכמה המותקנת על הדוד (שמש או חשמל) ומתחברת לצג דיגיטלי מעוצב בתוך הבית. המערכת מודדת את כמות האנרגיה והחום בדוד, ומתרגמת את הנתונים לשפה שכולנו מבינים:

הצג מראה לכם בכל רגע נתון כמה דקות רחצה נותרו בדוד.

איך זה משנה את הבית שלכם?

סוף לויכוחים בערב שבת: דמיינו שאתם יכולים לומר לילד: "יש עכשיו מים ל-25 דקות בדיוק. תזדרז כדי שיישאר גם לאחותך". כשיש ודאות, יש רוגע. חיסכון אדיר בהוצאות (בל תשחית): למה להדליק את הדוד "שיהיה", אם אתם רואים בצג שיש מספיק מים למקלחת שרציתם? הפלמינגו מונע חימום מיותר וחוסך לכם עד אלפי שקלים בשנה (!) בחשבון החשמל. ההשקעה במכשיר מחזירה את עצמה במהירות. מתאים למשפחות ברוכות ילדים: כלי חובה לניהול בית עמוס. אתם יודעים מתי הדוד מוכן באמת, וחוסכים את עוגמת הנפש של מקלחת קרה לילדים הקטנים. שמירה על הדוד: המכשיר מתריע על תקלות וחימום יתר, ומאריך את חיי הדוד היקר שלכם.

ההתקנה פשוטה, המכשיר מתאים לכל סוגי הדוודים, והוא מתוכנן לעבוד שנים רבות ולהעניק לכם שקט נפשי.

הטבה מיוחדת לגולשי 'כיכר השבת' לקראת החורף!

ב-Flamingo Tech מבינים את הצורך בפתרון הזה דווקא בבתים עמוסים. לכן, החליטו להעניק לקוראי האתר הנחה משמעותית שאי אפשר לסרב לה.

רכשו עכשיו את ערכת ה-Flamingo FLP 1.0 וקבלו 200 ש"ח הנחה מיידית!

כל מה שצריך לעשות הוא להזין את קוד הקופון: LAUNCH200 בעת הרכישה באתר.

אל תחכו לערב שבת הבא ולמקלחת הקרה הבאה. תתקדמו לבית חכם, חסכוני ורגוע יותר.

לחצו כאן למעבר לאתר Flamingo, נצלו את הקופון והזמינו שקט נפשי הביתה >>