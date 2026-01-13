כיכר השבת
צה"ל במרדף אחרי החוליה

חוליה של שודדים התחפשו לחיילים ושדדו חנות זהב ליד חברון | תיעוד מדאיג

חוליה של שודדים, ככל-הנראה ערבים ישראלים, נכנסו לדאהרייה שליד חברון וביצעו שוד מזויין של חנות זהב, כשהם מחופשים לחיילי צה"ל וחמושים בנשק | כוחות הביטחון מנהלים אחריהם מרדף, חלקם כבר נעצרו (חדשות)

חברי החוליה מחופשים לחיילי צה"ל (צילום: לפי סעיף 27א)

חוליה של שודדים, ככל-הנראה ערבים ישראלים, נכנסו בשעה האחרונה (שלישי) לדאהרייה שליד חברון וביצעו שוד מזויין של חנות זהב, כשהם מחופשים לחיילי צה"ל וחמושים בנשק.

על פי החשד, חברי החוליה ניצלו את התחפושת כדי להיכנס אל החנות תוך שהם זורעים בהלה במקום, ושדדו זהב ותכשיטים בשווי עשרות אלפי שקלים.

דובר צה"ל עדכן כי "כוחות הביטחון קפצו לפני זמן קצר למרחב דאהרייה שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח שהתקבל על חשודים חמושים שמתחזים לחיילי צה"ל ושודדים חנויות במרחב".

לפי דובר צה"ל, "הכוחות מנהלים כעת מרדף אחר החשודים". כעבור זמן קצר חלק מחברי החוליה נתפסו ע"י כוחות צה"ל ומנגנוני הביטחון הפלסטיניים, אך המרדף נמשך אחרי כל חברי החוליה.

דובר צה"ל שב והדגיש כי "לא מדובר בחיילי צה״ל".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
מסוכן מאוד ככה אזרחים נרצחו גם ב7.10 שלא ידעו באמת שמדובר במחבלים ....
שינדלר

