חוליה של שודדים, ככל-הנראה ערבים ישראלים, נכנסו בשעה האחרונה (שלישי) לדאהרייה שליד חברון וביצעו שוד מזויין של חנות זהב, כשהם מחופשים לחיילי צה"ל וחמושים בנשק.

על פי החשד, חברי החוליה ניצלו את התחפושת כדי להיכנס אל החנות תוך שהם זורעים בהלה במקום, ושדדו זהב ותכשיטים בשווי עשרות אלפי שקלים.

דובר צה"ל עדכן כי "כוחות הביטחון קפצו לפני זמן קצר למרחב דאהרייה שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח שהתקבל על חשודים חמושים שמתחזים לחיילי צה"ל ושודדים חנויות במרחב".

לפי דובר צה"ל, "הכוחות מנהלים כעת מרדף אחר החשודים". כעבור זמן קצר חלק מחברי החוליה נתפסו ע"י כוחות צה"ל ומנגנוני הביטחון הפלסטיניים, אך המרדף נמשך אחרי כל חברי החוליה.

דובר צה"ל שב והדגיש כי "לא מדובר בחיילי צה״ל".