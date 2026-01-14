בלב תל אביב: תרגיל חילוץ מאתר הרס בתרחיש פגיעת טיל | תיעוד

בלב תל אביב: תרגיל חילוץ מאתר הרס בתרחיש פגיעת טיל ( צילום: דוברות זק"א )

בלב תל אביב נערך אמש (שלישי) תרגיל רחב היקף של מחלצי פיקוד העורף ומתנדבי יחידת החילוץ של זק"א, כחלק מסדרת תרגילי שגרה קבועים לשמירה על כשירות ומוכנות לאירועי חירום.

במהלך התרגיל דימו הכוחות פגיעת טיל בבניין מגורים, כאשר כתוצאה מהפגיעה הוגדרו כ-60 בני אדם כנעדרים בזירת ההרס, והכוחות פעלו לאיתור לכודים, נעדרים ופצועים בתנאים מורכבים המדמים מציאות אמת. בתרגיל השתתפו מפקדים צוערים בקורס קציני חילוץ, יחד עם צוותי ההדרכה של בית הספר לחילוץ של פיקוד העורף.

בלב תל אביב: תרגיל חילוץ מאתר הרס בתרחיש פגיעת טיל ( צילום: דוברות זק"א )

בלב תל אביב: תרגיל חילוץ מאתר הרס בתרחיש פגיעת טיל ( צילום: דוברות זק"א )

בלב תל אביב: תרגיל חילוץ מאתר הרס בתרחיש פגיעת טיל ( צילום: דוברות זק"א )

מתנדבי יחידת החילוץ של זק"א השתתפו בתרגיל לצד כוחות פקע"ר כחלק מהיערכות לאומית לחירום, ובשיתוף פעולה הדוק בין כלל גופי ההצלה.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל מבצעים בזק"א, מסר: "יחידת החילוץ של זק"א מקיימת תרגילי שגרה כחלק מהיערכות רציפה למצבי חירום. התרגול הוכיח את עצמו בשנה החולפת במהלך מבצע 'עם כלביא', והוא מסייע ומשפר באופן ישיר את הפעילות השוטפת שלנו בשטח ואת היכולת לתת מענה מהיר ומקצועי ברגעי האמת".