בתוך יומיים: עשרות ס"מ של שלג נערמו בחרמון | תיעוד בלבן

החרמון, הבוקר (צילום: אתר החרמון)
צוותי אתר החרמון הגיעו הבוקר (רביעי) בהתרגשות גדולה נוכח כמות השלג המרשימה שנערמה במערכת שחלפה על פני הארץ בשתי היממות האחרונות.
במפלס התחתון נמדדו כ-40 ס"מ שלג ובמפלס העליון כ-70 ס"מ. הטמפ' במפלס התחתון 4°-, קר מאוד והשמיים מתחילים להתבהר.
"היום יפעלו צוותי האתר בפינוי השלגים, פילוס צירי התנועה והכנת האתר לקליטת המבקרים הרבים", ציין רפאל נוה מנכ"ל האתר.
"מדובר במערכת משקעים משמעותית, גם ירד הרבה שלג וגם גשמי ברכה נפלאים. כל הנחלים בצפון זורמים בעוצמה וזו בשורה משמחת לצפון", ציינה מיקי ענבר סמנכ"לית השיווק ודוברת אתר החרמון.
