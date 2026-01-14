"שייחים קטארים" בתל אביב במחאה נגד הממשלה, 6 נעצרו במקום

משטרת ישראה עצרה היום (רביעי) שישה מפגינים, שהשתתפו במחאה בבניין מצודת זאב בתל אביב, מעוז הליכוד בעיר הגדולה. לדברי המשטרה, ההפגנה הייתה בלתי חוקית.
בתיעודים מההפגנה נראים חלק מהמפגינים כשהם לבושים בבגדי שייחים קטארים - כמחאה על פרשת קטארגייט, בה חשודים גורמים בסביבת ראש הממשלה בעבודה למען קטאר.
"במהלך מחאה בלתי חוקית בתל אביב נעצרו שישה מפגינים בחשד להסגת גבול, הפרת הסדר הציבורי וגרימת נזק לרכוש לאחר שנכנסו למבנה מצודת זאב בעיר", מסרה המשטרה.
לטענת המשטרה, "התקבלו דיווחים על מספר מפירי סדר שנכנסו למבנה מצודת זאב ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב ללא הסכמת בעלי המקום, תוך הפרת הסדר הציבורי, גרימת נזק לרכוש ופיזור סטיקרים מטעם המוחים בתוך המבנה.
"בעקבות כך, כוח משטרה של תחנת לב תל אביב במרחב ירקון הגיע במהירות למקום ועצר שישה חשודים, אשר הועברו לחקירה בתחנת המשטרה".
