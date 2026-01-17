ארגון הטרור חמאס מתכוון להעביר את "כל הנוגע לניהול רצועת עזה" לוועדה הפלסטינית לניהול הרצועה כבר בשבוע הקרוב, כך דיווח העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד".

יחד עם זאת, חמאס העביר מסר למתווכים עם דרישה "ליישם תחילה את ההתחייבויות הקשורות לשלב א' של הסכם הפסקת האש". זאת לדבריו "לפני כל דיון במסירת הנשק של חמאס במסגרת השלב השני".

התוכנית לניהול הרצועה

על פי התוכנית המתגבשת, ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית, המונה 15 אנשי מקצוע שאושרו על ידי ישראל, אמורה לנהל את ענייני היום־יום ברצועה, ובהם תשתיות, חינוך ותברואה. בראש הוועדה עומד עלי שעת’, שלדבריו היעד הוא למנוע חזרה למלחמות ולהשיב לתושבי עזה ביטחון ויציבות. עם זאת, חרף הצהרות חמאס כי יסכים להעברת סמכויות, התחזקותו מחדש של הארגון מעוררת ספקות כבדים לגבי השאלה מי ישלוט בפועל ברצועה.

פיקוח על עבודת ועדת הטכנוקרטים אמור להתבצע באמצעות גוף בינלאומי שכונה “הוועד המנהל”, כחלק ממה שהנשיא טראמפ מכנה “מועצת השלום”. בגוף זה נכללים שליחו של טראמפ סטיב וויטקוף, ג’ארד קושנר, שר החוץ הטורקי הקאן פידאן, הבכיר הקטארי עלי א־ת’וואדי, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר ואיש העסקים יקיר גבאי.

שילובם של הנציג הטורקי והקטארי עורר התנגדות חריפה בישראל, ולשכת ראש הממשלה אף פרסמה הודעה חריגה שלפיה הרכב הוועד לא תואם עמה. גורמים אמריקנים טוענים מנגד כי ישראל הייתה מודעת להרכב, ומבהירים כי מדובר בגוף מייעץ ולא בגוף מקבל החלטות.

השאלות שנותרו פתוחות

אחת הסוגיות המרכזיות שנותרו פתוחות היא פירוק חמאס מנשקו. בישראל לא מאמינים שחמאס יוותר מרצון על ארסנל הנשק שלו, ולכן כבר נערכים לאפשרות של חידוש פעולה צבאית, בתיאום עם ארצות הברית.

במקביל, שיקום הרצועה אמור להתחיל כבר בשלב הקרוב, תחילה באזור רפיח שבשליטת ישראל, ומעבר רפיח צפוי להיפתח בתוך ימים. זאת גם אם החלל החטוף רן גואילי טרם הושב, מתוך הערכה אמריקנית כי חמאס פועל לאיתורו ואין לעכב בשל כך את התהליך כולו. ישראל נטלה על עצמה את פינוי ההריסות באזורים שישוקמו, מתוך אינטרס ביטחוני ברור של סילוק נפלים ומוקשים והשמדת מנהרות.

שאלת נסיגת צה”ל מהרצועה נותרה אף היא ללא מענה ברור. ההערכה היא שישראל תיסוג רק לאחר שיוקם כוח הייצוב הבינלאומי ותהיה ישות מתפקדת שתוכל לקבל אחריות על השטח.

בסיכומו של דבר, למרות תזוזה מדינית והיערכות מעשית ראשונית, עתיד השליטה בעזה, אופן פירוק חמאס מנשקו, זהות הגורמים המפקחים והיקף המעורבות הבינלאומית עדיין לוטים בערפל, והדרך ליישום מלא של שלב ב’ נראית ארוכה ומורכבת.