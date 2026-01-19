כיכר השבת
בהוראת 'העדה החרדית'

מאות מוחים בירושלים נגד הבקשה לניתוח הפעוטות שנפטרו | צפו

מאות חסמו את צומת שמואל הנביא בירושלים, במחאה על הכוונה לבצע נתיחה בשני התינוקות שנפטרו במעון בעיר | לעת עתה מחכים לאישור משפטי לנתיחה שנועדה לקבוע בוודאות את סיבת המוות (בארץ)

2תגובות
מהמחאה בירושלים (צילום: רשתות חברתיות)

בהוראת בד"ץ העדה החרדית, מאות חסמו את צומת שמואל הנביא ב, במחאה על הכוונה לבצע נתיחה בשני התינוקות שנפטרו במעון בעיר. המוחים נצמדו לאוטובוסים, בעוד שהמשטרה עושה שימוש באלות ומכת"זית הגיעה לצומת.

מוקדי הפגנה נוספים נקבעו בבית שמש ובהר יונה.

מוקדם יותר פורסם כי בתום בדיקות ראשוניות במכון לרפואה משפטית לא נמצאו חומרים מסוכנים בגוף הפעוטות שנפטרו בפעוטון בירושלים.

על פי הדיווחים, כיוון החקירה כרגע הוא התייבשות כתוצאה ממזגן בחום גבוה. לעת עתה מחכים לאישור משפטי לנתיחה שנועדה לקבוע בוודאות את סיבת המוות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

2
פשוט חוצפה שבמדינה יהודית כופים חילוניות על התושבים!! כפיה חילונית!!!
אבג
1
התורה אוסרת לחתוך את הנפטר בסכין ולפגוע בכבודו. חובה להביאו לקבורה בכבוד הראוי לו.
אברך בן תורה מבני ברק

