מאות מוחים בירושלים נגד הבקשה לניתוח הפעוטות שנפטרו | צפו

בהוראת בד"ץ העדה החרדית, מאות חסמו את צומת שמואל הנביא בירושלים, במחאה על הכוונה לבצע נתיחה בשני התינוקות שנפטרו במעון בעיר. המוחים נצמדו לאוטובוסים, בעוד שהמשטרה עושה שימוש באלות ומכת"זית הגיעה לצומת.

מוקדי הפגנה נוספים נקבעו בבית שמש ובהר יונה.

מוקדם יותר פורסם כי בתום בדיקות ראשוניות במכון לרפואה משפטית לא נמצאו חומרים מסוכנים בגוף הפעוטות שנפטרו בפעוטון בירושלים.

על פי הדיווחים, כיוון החקירה כרגע הוא התייבשות כתוצאה ממזגן בחום גבוה. לעת עתה מחכים לאישור משפטי לנתיחה שנועדה לקבוע בוודאות את סיבת המוות.