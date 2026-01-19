בשעה האחרונה התקיים דיון בבית משפט השלום בירושלים בבקשת המשטרה והפרקליטות לבצע נתיחה בגופות שני הפעוטות ליה גולובנציץ בת השלושה חודשים ואהרון כץ בן החצי השנה, שנפטרו באירוע הקשה במעון בירושלים.

בדיון ייצג את המשפחות שניר אלמליח נציג המחלקה המשפטית בזק"א. בית המשפט קיבל בסיומו את בקשת המשטרה ואישר את ביצוע הנתיחה.

בעקבות ההחלטה, המחלקה המשפטית בזק"א הודיעה כי תגיש ערעור לבית המשפט העליון, במטרה למצות כל אפשרות משפטית לשמירה על כבודם של הפעוטות ולצמצום הפגיעה בהם ככל הניתן.

מיכאל גוטוויין, רכז המחלקה המשפטית של זק"א מסר: "אנחנו מלווים את המשפחות מהרגע הראשון ופועלים בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותנו. נמשיך להיאבק בערכאות הגבוהות ביותר כדי לשמור על כבודם של הפעוטות."

במקביל, בהוראת בד"ץ העדה החרדית, מאות חסמו את צומת שמואל הנביא בירושלים, במחאה על הכוונה לבצע נתיחה בשני התינוקות. המוחים חסמו אוטובוסים והבעירו פחים, בעוד שהמשטרה עושה שימוש באלות ומכת"זית הגיעה לצומת.