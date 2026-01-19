כיכר השבת
החלטה נפיצה

בית משפט השלום בירושלים אישר את נתיחת הפעוטות, ההורים יגישו ערעור לעליון

בית משפט השלום בירושלים קיבל את בקשת המשטרה, ואישר את ביצוע הנתיחה בפעוטות שנפטרו במעון בעיר | בעקבות ההחלטה, עורכי הדין של ההורים ביקשו עיכוב ביצוע לצורך הגשת ערר לבג"ץ | "נמשיך להיאבק בערכאות הגבוהות ביותר כדי לשמור על כבודם של הפעוטות", מסרו (בארץ)

13תגובות
משמאל התינוקת ליה, מימין הבניין בו אירעה הטרגדיה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

בשעה האחרונה התקיים דיון בבית משפט השלום ב בבקשת המשטרה והפרקליטות לבצע נתיחה בגופות שני הפעוטות ליה גולובנציץ בת השלושה חודשים ואהרון כץ בן החצי השנה, שנפטרו באירוע הקשה במעון בירושלים.

בדיון ייצג את המשפחות שניר אלמליח נציג המחלקה המשפטית בזק"א. בית המשפט קיבל בסיומו את בקשת המשטרה ואישר את ביצוע הנתיחה.

בעקבות ההחלטה, המחלקה המשפטית בזק"א הודיעה כי תגיש ערעור לבית המשפט העליון, במטרה למצות כל אפשרות משפטית לשמירה על כבודם של הפעוטות ולצמצום הפגיעה בהם ככל הניתן.

מיכאל גוטוויין, רכז המחלקה המשפטית של זק"א מסר: "אנחנו מלווים את המשפחות מהרגע הראשון ופועלים בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותנו. נמשיך להיאבק בערכאות הגבוהות ביותר כדי לשמור על כבודם של הפעוטות."

במקביל, בהוראת בד"ץ העדה החרדית, מאות חסמו את צומת שמואל הנביא בירושלים, במחאה על הכוונה לבצע נתיחה בשני התינוקות. המוחים חסמו אוטובוסים והבעירו פחים, בעוד שהמשטרה עושה שימוש באלות ומכת"זית הגיעה לצומת.

8
אויש למה סתם לפגוע בהורים של התינוקות
משה
הלב נקרע
ישראל
כדי לדעת מה קרה וממה הילדים מתו ולמנוע אסון כזה
ש3י
לפגוע בהורים ובמשפחה ובעם זה אסון! היש אסון גדול יותר מלפגוע בכבוד המת? בכבוד המשפחה? בכבוד העם? מטורפים!
בו-עז
7
האם אתם לא חושבים שצריך לדעת מה הסיבה האמיתית למוות המיותר כדי למנוע אסונות כאלה בעתיד?
סרחיו
6
הלכתית מותר במצב כזה
תמר
מה המקור לזה?
תלמיד
5
מחריד, מתעללים בתינוקות שנפטרו בטרגדיה מזעזעת ורוצים לחתוך אותם בסכינים. אסור לפגוע בהם ויש להביאם לקבורה בכבוד הראוי להם.
אברך בן תורה מבני ברק
4
הייתי מנסה לדבר עם ההורים (יפתיע אותי אם בכלל ניסו), אם מתעקשים שלא צריך לכבד זאת
עצוב
3
ברשותכם, יש פה גם פיקוח נפש ממש של חולה המצוי לפנינו שצריך לדעת איך לנהוג ביתר המעונות שלא ח"ו ישנה ל"ע. והחזו"א האריך בזה.
אברמלה
והחזו"א האריך בזה ולא נתן היתר לזה
מבקר
2
הסיבה למוות?? ששולחים יולדות טריות לעבודה, במקום שהן תגדלנה בביתן את התינוקות שלהן, שאותם ילדו אך זה הרגע!!! ואיך זה שההורים לא צמודים לתינוקות שמתו? לא הבנתי, התינוקות הם ברשות בית המשפט והמשטרה או ברשות ההורים??? למי הם שייכים?! להורים!! שהם יחליטו אם לנתח או לא!! חוצפה!!!
עקרת בית אשת אברך
1
לא לשכוח האיך הם מדברים שבאנגליה וצרפת שונאים ישראלים. פה בארץ שונאים את החרדים ולוחמים בהם יותר משמה.
מציאות

