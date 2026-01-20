כיכר השבת
"אין מקום לפשרות"

בנו של הח"כ הותקף בגלל חוק הגיוס - כך הגיב יו"ר ועדת חו"ב בועז ביסמוט

שני נערים נעצרו הלילה בחשד שתקפו את בנו של חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס באשדוד | יו"ר ועדת חו"ב בועז ביסמוט הגיב על תקיפת בנו של הח"כ ואמר: "מחזק אותך ואת משפחתך מול האלימות הנפשעת והמכוערת שחוויתם" (בארץ)

ינון אזולאי מימין, בועז ביסמוט משמאל (צילום: חיים גולדברג, יונתן סינדל\פלאש90)

שני נערים נעצרו הלילה בחשד שתקפו את בנו של חבר הכנסת ינון אזולאי מ באשדוד. על פי החשד של המשטרה, הרקע לתקיפה הוא עמדותיו של חבר הכנסת בנוגע לחוק הגיוס.

המשטרה הוזעקה לזירת האירוע ופתחה בחקירה, שבמסגרתה נאספו ממצאים וראיות. בהתאם לממצאי החקירה, בכוונת המשטרה לבקש את הארכת מעצרם.

יו"ר ועדת חו"ב בועז ביסמוט הגיב על תקיפת בנו של הח"כ וכתב ברשתות החברתיות: "חברי היקר, ח"כ ינון אזולאי, מחזק אותך ואת משפחתך מול האלימות הנפשעת והמכוערת שחוויתם".

לדבריו, "העבודה המשותפת על חוק הגיוס רק חיזקה אצלי את ההערכה למסירות שלך ולמחויבות האמיתית שלך לעם ישראל. אין מקום לפשרות, נדרשת אכיפה מלאה ומיצוי דין עד הסוף עם העבריינים!"

ממפלגת ש"ס נמסר מוקדם יותר כי היא "מגנה בחריפות את גילויי האלימות החמורים מצד אנשי הפלג הקיצוני כלפי בנו של יו"ר הסיעה ח"כ ינון אזולאי, שאירעו אמש סמוך לביתו." והוסיפו כי "מדובר בחציית קו אדום מסוכנת מצד חבורת פורעים משולחי רסן, שמעשיהם מכפישים את הציבור החרדי כולו".

