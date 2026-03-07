כיכר השבת
היום השמיני של "שאגת הארי"

מטה ענק של משמרות המהפכה הושמד ומבצע מיוחד לאיתורו של הנווט רון ארד | כותרות השבת

במהלך השבת השלים חיל האוור גל תקיפות נרחב ברחבי טהרן ובמהלכה תקף את חמ"ל "ההגנה האווירית" של משמרות המהפכה שהוא החמ"ל המרכזי ביותר של חיל האוויר של איראן | הותקפו גם שורה של אתרים נוספים באיראן ובלבנון - ויצא לדרך מבצע מיוחד בניסיון לאתר את שרידיו של רון ארד (מלחמה, צבא וביטחון)

תקיפות באיראן ביממה האחרונה

סיכום חדשות השבת המרכזיות:

המבצע לאיתור רון ארד: כוחות מיוחדים פעלו בליל שבת בלבנון בניסיון להביא לפריצת דרך באיתורו של הנווט הנעדר רון ארד, שעקבותיו לא נודעו זה כמעט 40 שנה. לפי שעה עצמותיו לא אותרו.

דובר צה"ל עדכן: "כחלק מפעילות צה"ל בלבנון, כוחות מיוחדים של צה״ל פעלו הלילה בניסיון לאתר ממצאים הנוגעים לנווט הנעדר רון ארד. לא היו נפגעים לכוחותינו. בזירת החיפוש לא אותרו ממצאים הנוגעים לו. צה"ל ימשיך לפעול ללא לאות, לילות כימים, ומתוך מחויבות עמוקה להשבת כל בנינו, החללים והנעדרים הביתה לישראל".

הירי לעבר ישראל נמשך: אזעקות נשמעו במהלך השבת מספר פעמים ברחבי הארץ ומיליונים שהו במרחבים המוגנים. גם ארגון הטרור חיזבאללה המשיך לירות לעבר יישובי הצפון. כטב"ם אחד אף נפל בנהריה.

התקיפות באיראן: במקביל צה"ל וצבא ארצות הברית ממשיכים במלחמה נגד ראש ציר הרשע איראן. במהלך השבת הותקפו שורה של אתרים מרכזיים, ובהם בין היתר "חמ״ל ההגנה האווירית המרכזי של חיל האוויר במשמרות המהפכה".

תקיפת חמ"ל משמרות המהפכה
תקיפת חמ"ל משמרות המהפכה| צילום: צילום: דובר צה"ל
תקיפת חמ"ל משמרות המהפכה (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל עדכן בתוך כך סיכום על פעילות צה"ל בגזרות השונות במהלך סוף השבוע. תוך 48 שעות: הותקפו יותר מ-300 מטרות טרור באיראן ויותר מ-170 מטרות טרור בלבנון.

במהלך הלילה ושעות הבוקר השלימו יותר מ-80 מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו בהכוונת אמ"ן, גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובמרחבים נוספים במרכז איראן.

במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר הטילו כ-230 חימושים לעבר מספר אתרים צבאיים של המשטר ובהם:

  • האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה (׳אמאם חסין׳), ששימשה כנכס חירום וכמתחם כינוס של משמרות המהפכה במסגרת מבצע ׳עם כלביא׳ ובתקופה האחרונה בפרט. באוניברסיטה הוקמו מגוון נכסים המשמשים את הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני בשגרה ובחירום.
  • ⁠אתר אחסון של יחידת הטילים ובו בונקרים ותשתיות שיגור לעבר שטח מדינת ישראל.
  • ⁠אתר תת-קרקעי לאחסון וייצור טילים בליסטיים ממנו פעלו מאות חיילים מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני. האתר הכיל בונקרים ומפקדות צבאיות של גורמי משטר.

כמו כן, הותקפו אתרי שיגור טילים שזוהו במספר מרחבים נוספים במערב ומרכז איראן, על מנת להמשיך ולצמצם את היקפי הירי לשטח מדינת ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר