תקיפות באיראן ביממה האחרונה

סיכום חדשות השבת המרכזיות:

המבצע לאיתור רון ארד: כוחות מיוחדים פעלו בליל שבת בלבנון בניסיון להביא לפריצת דרך באיתורו של הנווט הנעדר רון ארד, שעקבותיו לא נודעו זה כמעט 40 שנה. לפי שעה עצמותיו לא אותרו. דובר צה"ל עדכן: "כחלק מפעילות צה"ל בלבנון, כוחות מיוחדים של צה״ל פעלו הלילה בניסיון לאתר ממצאים הנוגעים לנווט הנעדר רון ארד. לא היו נפגעים לכוחותינו. בזירת החיפוש לא אותרו ממצאים הנוגעים לו. צה"ל ימשיך לפעול ללא לאות, לילות כימים, ומתוך מחויבות עמוקה להשבת כל בנינו, החללים והנעדרים הביתה לישראל". הירי לעבר ישראל נמשך: אזעקות נשמעו במהלך השבת מספר פעמים ברחבי הארץ ומיליונים שהו במרחבים המוגנים. גם ארגון הטרור חיזבאללה המשיך לירות לעבר יישובי הצפון. כטב"ם אחד אף נפל בנהריה. מבצע "שאגת הארי" | החסידים שנחתו בטיסות חילוץ תיעדו את הדממה בנתב"ג חיים רוזנבוים | 06.03.26 התקיפות באיראן: במקביל צה"ל וצבא ארצות הברית ממשיכים במלחמה נגד ראש ציר הרשע איראן. במהלך השבת הותקפו שורה של אתרים מרכזיים, ובהם בין היתר "חמ״ל ההגנה האווירית המרכזי של חיל האוויר במשמרות המהפכה".

תקיפת חמ"ל משמרות המהפכה - צילום: דובר צה"ל

צה"ל עדכן בתוך כך סיכום על פעילות צה"ל בגזרות השונות במהלך סוף השבוע. תוך 48 שעות: הותקפו יותר מ-300 מטרות טרור באיראן ויותר מ-170 מטרות טרור בלבנון.

במהלך הלילה ושעות הבוקר השלימו יותר מ-80 מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו בהכוונת אמ"ן, גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובמרחבים נוספים במרכז איראן.

במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר הטילו כ-230 חימושים לעבר מספר אתרים צבאיים של המשטר ובהם:

האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה (׳אמאם חסין׳), ששימשה כנכס חירום וכמתחם כינוס של משמרות המהפכה במסגרת מבצע ׳עם כלביא׳ ובתקופה האחרונה בפרט. באוניברסיטה הוקמו מגוון נכסים המשמשים את הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני בשגרה ובחירום.

⁠אתר אחסון של יחידת הטילים ובו בונקרים ותשתיות שיגור לעבר שטח מדינת ישראל.

⁠אתר תת-קרקעי לאחסון וייצור טילים בליסטיים ממנו פעלו מאות חיילים מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני. האתר הכיל בונקרים ומפקדות צבאיות של גורמי משטר.

כמו כן, הותקפו אתרי שיגור טילים שזוהו במספר מרחבים נוספים במערב ומרכז איראן, על מנת להמשיך ולצמצם את היקפי הירי לשטח מדינת ישראל.