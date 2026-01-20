התיעוד המזעזע ( צילום: דוברות המשטרה )

לאחר לילה סוער, גם הבוקר (שלישי) נרשמו מחאות בירושלים ובבית שמש בעקבות החלטת בית המשפט לנתח את גופות הפעוטות שנפטרו במעון בירושלים.

במהלך המחאות תועדו המפגינים כשהם תוקפים אדם מבוגר ומשליכים אותו לכביש, ובמקביל חוסמים צירים באמצעות סלעים. במקביל הרכבת הקלה נחסמה זמנית בחלק מהתחנות. במשטרה מסרו כי "כוחות המשטרה של מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, פועלים אל מול מפרי סדר אלימים בערים ירושלים (בר אילן) ובית שמש". על פי המשטרה, "מפרי הסדר מיידים חפצים, אבנים, מציתים פחי אשפה וגורמים נזק, וזאת תוך שהם חוסמים בגופם את צירי התנועה ופוגעים בחיי השגרה של האזרחים". "תצפיתני מבט ירושלים, הבחינו במפרי הסדר בשעה שהם נוקטים באלימות קשה גם נגד אזרחים, ומשליכים אדם מבוגר תחת גלגלי הרכבים לאחר שניסה לפנות בעצמו סלע שהשליכו על הציר".

מהמחאות בירושלים ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

עוד נמסר כי "לאחר שהמשטרה הכריזה על מחאה בלתי חוקית, החלו השוטרים בפינוי מפרי הסדר, שעדיין מתעמתים עם השוטרים".

במקביל, המשטרה נערכת בשל צפי להפגנה היום באזור העיר בני ברק, שבגללה יתכנו שינויים בהסדרי התנועה. השינויים ייתכנו בכביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות ב2 הכיוונים, וישנה היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק.

כזכור אתמול הוחלט בבית משפט השלום בירושלים לאשר את בקשת המשטרה והפרקליטות לבצע נתיחה בגופות שני הפעוטות ליה גולובנציץ בת השלושה חודשים ואהרון כץ בן החצי השנה, שנפטרו באירוע הקשה במעון בירושלים.

בעקבות ההחלטה, המחלקה המשפטית בזק"א המייצגת את ההורים הודיעה כי תגיש ערעור לבית המשפט העליון, במטרה למצות כל אפשרות משפטית לשמירה על כבודם של הפעוטות ולצמצום הפגיעה בהם ככל הניתן.

בית המשפט העליון יקיים היום דיון בעתירה שהוגשה. הדיון יתקיים בשעה 15:00, ובו ישתתפו בהרכב השופטים אלכס שטיין, רות רונן ויחיאל כשר.