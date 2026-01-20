כיכר השבת
אחרי הטרגדיה במעון

וידוי מזעזע של האב השכול: "מיהרתי לשפוט את ההורים - וזה מה שגיליתי"

האב השכול חגי לובר פרסם פוסט נוקב ברקע הביקורת הציבורית על ההורים בעקבות מותן של הפעוטות במעון בירושלים, ובו הוא מבקר קודם כול את עצמו | "גם אני צקצקתי בלשון על ‘ההורים הלא אחראיים’… וגם אני מיהרתי לחרוץ משפט ולנקוט עמדה” | לדבריו, מקרה אחד הביא לתפנית בנקודת המבט שלו על האירוע (בארץ)

השרשרת מימין, התינוקת ליה שנפטרה משמאל (צילום: מתוך העמוד של חגי לובר)

השחקן והאב השכול חגי לובר פרסם פוסט נוקב ברקע הביקורת הציבורית על ההורים בעקבות מותן של שתי פעוטות במעון בלתי מפוקח ב, ובו הוא מבקר קודם כול את עצמו.

לובר מתאר כיצד נסחף לשיח הציבורי המהיר והמאשים, וכתב: “וגם אני צקצקתי בלשון על ‘ההורים הלא אחראיים’… וגם אני מיהרתי לחרוץ משפט ולנקוט עמדה”.

לדבריו, המפנה הגיע כאשר הבין שהטרגדיה קיבלה פנים ושם. היה זה כאשר התברר לו כי אמו של אחד התינוקות, חני כץ, הגיעה בזמנו לשבעה של בנו יהונתן והביאה לאשתו שרשרת לב עם דמותו של בנה. “ופתאום ‘מאירוע קשה’ שמחייב התייחסות, נהיה להם שמות ופרצוף”, כתב. מול האם השכולה, הוא מספר, הבין כי “בשבילי זו הייתה צריכה להיות הזווית היחידה – שותפות בצער. וכאב בנשמה”.

לובר הדגיש כי את הבדיקה והחקירה יש להשאיר לגורמים המקצועיים, אך הודה בכאב: “מה קרה לי, אב שכול, שהצטרפתי ל’חגיגה’… לאותו מחול האשמות נורא, כשהמתים עוד מוטלים לפנינו”. את דבריו הוא חותם בחרטה עמוקה: “והתחרטתי. וכמעט שקרעתי קריעה”.

10
הלוואי שילמדו ממנו
אדם ישר
ומודה ועוזב ירוחם
יגל
9
😰😰😰😰
בלי מילים
8
כל הכבוד על האומץ להתחרט!
איש יהודי
7
וכל ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'
כמה שהוא צודק
6
בקיצור, כל מי שלא שייך לדרך שלך אתה מזלזל בו, ולבסוף אתה ממבין אותו כי אתה מרגיש שהוא משלך, תתבייש לך, אתה לא שווה את היחס
אדם המום
מחח
לא אמור להגיד לו ככה
5
הל הכבוד על התבוננות בריאה לא ברור מאליו הלב מתכווץ מכאב
רחל
4
לא הבנתי למה הוא מתכוון
אריאל
3
כל כך נכון זה בלתי נסבל הפילוג והרעל של התקשורת והמיינסטרים
אריק
2
התקשורת זה רעל , אבל הכוונה שבתקשורת זה הרעל האמיתי , כי הוא מכוון למשהו אחר יותר עמוק ודו”ק.
חי
1
ואם היה מדובר באנשים רגילים ופשוטים אזי מותר לרדת עליהם ולהשמיץ ולבזות אותם רק כי הם חרדים?
שוקי

