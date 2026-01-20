בעקבות מה שהם מגדירים כפגיעה וזלזול בזכרו של סידנא בבא סאלי זיע"א, סיעת ש"ס הודיעה על החלטתה להפסיק להופיע ולהתראיין בערוץ 12.

במכתב ששיגר יו"ר הסיעה ח"כ ינון אזולאי למנהלי הערוץ, נכתב כי ביום ההילולא הקדוש, במקום לסקר בכבוד את ההמונים שהגיעו להתפלל, בחר הערוץ לשדר תחקיר פוגעני ומבזה, שכלל לטענת ש"ס לעג לזכרו של הצדיק ולעמותת "הקרן להנצחת הבאבא סאלי", וכן כותרות מגמתיות כגון "דרעי, הרב והמיליונים".

לטענת ש"ס, הכתב עמרי מניב ייחס הנחיה שגויה למנכ"ל המשרד לשירותי דת, כאילו נאסרה כל מעורבות פוליטית באירועי ההילולא. אך בפועל, כך לדבריהם, ההנחיה הוגבלה לשר ולמנכ"ל בלבד בשל מימון תשתיות, ולא חלה על אישי ציבור אחרים.

במכתב הותקפה עמדת הערוץ והוא הוגדר כ"ערוץ מתנשא ואליטיסטי" המנסה לכפות תרבויות זרות ולזלזל במסורת. סיעת ש"ס הצביעה גם על המשך דרכו של יאיר גרבוז, שאמר בעבר אמירות שהוגדרו כבלתי ראויות כלפי בני עדות המזרח.

המכתב מסכם כי ש"ס חרתה על דגלה את השמירה על הזהות היהודית ומסורת בני עדות המזרח ותאבק נגד כל גילויי לעג, התנשאות ופטרונות, וכי חברי הכנסת של הסיעה לא ישתפו פעולה עם ערוץ 12 מעתה ואילך.