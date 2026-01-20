כיכר השבת
האשמות קשות

בעקבות "פגיעה בבבא סאלי": סיעת ש"ס הודיעה כי לא תתראיין יותר לערוץ 12

בעקבות מה שהם מגדירים כפגיעה וזלזול בזכרו של הבבא סאלי זיע"א, סיעת ש"ס הודיעה על החלטתה להפסיק להופיע ולהתראיין בערוץ 12 | במכתב ששיגר יו"ר הסיעה למנהלי הערוץ הוטחו האשמות קשות (בארץ)

5תגובות
אריה דרעי (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

בעקבות מה שהם מגדירים כפגיעה וזלזול בזכרו של סידנא בבא סאלי זיע"א, סיעת הודיעה על החלטתה להפסיק להופיע ולהתראיין בערוץ 12.

במכתב ששיגר יו"ר הסיעה ח"כ ינון אזולאי למנהלי הערוץ, נכתב כי ביום ההילולא הקדוש, במקום לסקר בכבוד את ההמונים שהגיעו להתפלל, בחר הערוץ לשדר תחקיר פוגעני ומבזה, שכלל לטענת ש"ס לעג לזכרו של הצדיק ולעמותת "הקרן להנצחת הבאבא סאלי", וכן כותרות מגמתיות כגון "דרעי, הרב והמיליונים".

מהמכתב ששלחה ש"ס (צילום: סיעת ש"ס)
המכתב המלא לעיון (צילום: סיעת ש"ס)

לטענת ש"ס, הכתב עמרי מניב ייחס הנחיה שגויה למנכ"ל המשרד לשירותי דת, כאילו נאסרה כל מעורבות פוליטית באירועי ההילולא. אך בפועל, כך לדבריהם, ההנחיה הוגבלה לשר ולמנכ"ל בלבד בשל מימון תשתיות, ולא חלה על אישי ציבור אחרים.

במכתב הותקפה עמדת הערוץ והוא הוגדר כ"ערוץ מתנשא ואליטיסטי" המנסה לכפות תרבויות זרות ולזלזל במסורת. סיעת ש"ס הצביעה גם על המשך דרכו של יאיר גרבוז, שאמר בעבר אמירות שהוגדרו כבלתי ראויות כלפי בני עדות המזרח.

המכתב מסכם כי ש"ס חרתה על דגלה את השמירה על הזהות היהודית ומסורת בני עדות המזרח ותאבק נגד כל גילויי לעג, התנשאות ופטרונות, וכי חברי הכנסת של הסיעה לא ישתפו פעולה עם ערוץ 12 מעתה ואילך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
וואי נהיה צדיק , פגיעה באלפי בחורי ישיבה זה כלום . כמובן בלי קשר לכבוד הצדיק זיע”א קודש הקודשים מרן הבא סאלי אור העולם .
אור
4
כשפגעו פה בחיילים, בימנים, בלונדי התורה - לא עשיתם כלום. עכשיו נזכרים? כשנוגעים לכם בג׳ובים?
טוב שנזכרתם טמבלים
3
אני תמיד יבחר שס ולא משנה מה.שס לא אשמה במצב של בחורי הישיבה אין להם סיי בדבר זה הכל בג"ץ והיועצת .אם הייתי חושס שיש להם 10 אחוז לא הייתי בוחר אבל אני מכיר את המערכות האלה אסור לחבר כנסת לדבר כי ישר הוא מעודד השטמטות.ולעשות חוקים ?הכל נפסל בבג"ץ
יעקב
2
טוב מאוד
נון
1
בחירות בפתח הא....
ואלק אתם..

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר