כיכר השבת
מהומה בדיון בכנסת

"אתה לא רלוונטי": המאבטח הרים את הפרופ' בכוח וסילק אותו מהאולם

מהומה פרצה בדיון בועדת הבריאות של הכנסת שעסקה באפשרות פרישה מארגון הבריאות העולמי. הפרופ' ביקש לדבר ומחא על כך שלא הוזמן - והיו"ר ביקשה להוציא אותו מהאולם: "הדעות שלך לא רלוונטיות" | צפו (בכנסת)

4תגובות
(צילום: באדיבות ערוץ הכנסת)

דיון שנערך היום (שלישי) בוועדת הבריאות של הכנסת, בראשות חברת הכנסת לימור סון הר מלך, התפתח למהומה חריגה, ולהוצאתו בכוח של פרופ' חגי לוין, שביקש לדבר ונדחה.

במהלך הדברים התפרץ לוין לדבריה של סון הר מלך ואמר: "לא אפשרת לי כיו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, בדיון שהנושא שלו הוא בריאות הציבור, לדבר ולהציג את הדברים, זה לא תקין".

סון הר מלך ביקשה שיוציאו אותו מהאולם. "אני מבקשת להוציא אותו, אתה מפריע לדיון, להוציא את הביריון", היא נשמעה אומרת. מאבטח ממשמר הכנסת ניסה להרים בכוח את הפרופ' ולהוציא אותו.

לוין תקף: "את הורסת את הבסיס לדמוקרטיה בישרלא, כך לא מנהלים את ועדת הבריאות. נתת זכות דיבור לסדרת ארגונים קקיוניים. את לא מסוגלת לשמוע עמדה שונה משלך".

הר מלך תקפה את לוין: "אני יודעת שאתה מתקשה עם זה שאני יו"ר הועדה אבל אתה תצטרך לבלוע את זה כשאתה לא רלוונטי לשום דבר והדעות ההזויות שלך לא רלוונטיות לשום דבר ועניין". כשהנוכחים מחאו כפיים היא קראה להפסיק את המחיאות.

הדיון היום עסק באפשרות של פרישת ישראל מארגון הבריאות העולמי, ברקע טענות כי הארגון עוין לישראל. הר מלך מקדמת את המהלך בתקופה האחרונה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
למה לא מביאים את ההמשך
אורי
2
איזה בושה! פרופ' מכובד כבר לא רלוונטי ועלובה זאת שרק מומנטום פוליטי שם אותה בראש הוועדה, תוציא אותו מאולם בכח... לאן הגענו...
י2
1
א ל ו פ ה !!
כל הכבוד
כולנו הפכנו לבורים לא הבנתי
תלכ/י כשתהיי חולה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר