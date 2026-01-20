דיון שנערך היום (שלישי) בוועדת הבריאות של הכנסת, בראשות חברת הכנסת לימור סון הר מלך, התפתח למהומה חריגה, ולהוצאתו בכוח של פרופ' חגי לוין, שביקש לדבר ונדחה.

במהלך הדברים התפרץ לוין לדבריה של סון הר מלך ואמר: "לא אפשרת לי כיו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, בדיון שהנושא שלו הוא בריאות הציבור, לדבר ולהציג את הדברים, זה לא תקין".

סון הר מלך ביקשה שיוציאו אותו מהאולם. "אני מבקשת להוציא אותו, אתה מפריע לדיון, להוציא את הביריון", היא נשמעה אומרת. מאבטח ממשמר הכנסת ניסה להרים בכוח את הפרופ' ולהוציא אותו.

לוין תקף: "את הורסת את הבסיס לדמוקרטיה בישרלא, כך לא מנהלים את ועדת הבריאות. נתת זכות דיבור לסדרת ארגונים קקיוניים. את לא מסוגלת לשמוע עמדה שונה משלך".

הר מלך תקפה את לוין: "אני יודעת שאתה מתקשה עם זה שאני יו"ר הועדה אבל אתה תצטרך לבלוע את זה כשאתה לא רלוונטי לשום דבר והדעות ההזויות שלך לא רלוונטיות לשום דבר ועניין". כשהנוכחים מחאו כפיים היא קראה להפסיק את המחיאות.

הדיון היום עסק באפשרות של פרישת ישראל מארגון הבריאות העולמי, ברקע טענות כי הארגון עוין לישראל. הר מלך מקדמת את המהלך בתקופה האחרונה.